Српска богатија за 25 беба

Извор:
СРНА
27.12.2025
08:37
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 13 дјечака и 12 дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.
Дванаест беба рођено је у Бањалуци, по четири у Добоју и Бијељини, двије у Зворнику, а по једна у Источном Сарајеву, Требињу и Невесињу.
У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и пет дјечака, у Добоју три дјечака и дјевојчица, у Бијељини два дјечака и двије дјевојчице, у Зворнику дјечак и дјевојчица, у Источном Сарајеву дјевојчица, а у Требињу и Невесињу по један дјечак.
Порода није било у породилиштима у Приједору, Градишци и Фочи.
