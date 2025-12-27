Logo
Српска богатија за 25 беба

СРНА

27.12.2025

Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 13 дјечака и 12 дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.

Дванаест беба рођено је у Бањалуци, по четири у Добоју и Бијељини, двије у Зворнику, а по једна у Источном Сарајеву, Требињу и Невесињу.

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и пет дјечака, у Добоју три дјечака и дјевојчица, у Бијељини два дјечака и двије дјевојчице, у Зворнику дјечак и дјевојчица, у Источном Сарајеву дјевојчица, а у Требињу и Невесињу по један дјечак.

Порода није било у породилиштима у Приједору, Градишци и Фочи.

