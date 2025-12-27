Данас без струје неколико хиљада грађана Српске

27.12.2025
08:12
Коментари:0
Електричне енергије данас неће имати 3.000 потрошача у више зворничких насеља због интервентне санације крова на објекту трафо станице "Козлук", најављено је из "Електро-Бијељине".
Застој у испоруци трајаће од 10.00 до 14.00 часова, а електричну енергију неће имати потрошачи у насељеним мјестима Козлук, Тршић, Табанци, Челопек, Угљари, Ријићи, Скочић, Трновица, Јасеница, Кисељак, Пађине и Роћевић.
Како је наведено у саопштењу, интервентни радови "Електро-Бијељине" неопходни су због заштите електроенергетског постројења у трафо станици и стварања услова за поузданост система дистрибуције електричне енергије.
Економија
10 ч2
Свијет
10 ч0
Регион
10 ч0
Србија
10 ч0
Друштво
46 мин0
Друштво
10 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
11 ч0
Најновије
Најчитаније
08
52
08
47
08
45
08
40
08
37
Тренутно на програму