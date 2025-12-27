Logo
Данас без струје неколико хиљада грађана Српске

27.12.2025

08:12

Данас без струје неколико хиљада грађана Српске
Фото: АТВ

Електричне енергије данас неће имати 3.000 потрошача у више зворничких насеља због интервентне санације крова на објекту трафо станице "Козлук", најављено је из "Електро-Бијељине".

Застој у испоруци трајаће од 10.00 до 14.00 часова, а електричну енергију неће имати потрошачи у насељеним мјестима Козлук, Тршић, Табанци, Челопек, Угљари, Ријићи, Скочић, Трновица, Јасеница, Кисељак, Пађине и Роћевић.

Како је наведено у саопштењу, интервентни радови "Електро-Бијељине" неопходни су због заштите електроенергетског постројења у трафо станици и стварања услова за поузданост система дистрибуције електричне енергије.

Тагови:

Elektro Bijeljina

Струја

Коментари (0)
