Вучевић: Србија донира милион евра за акцију "С љубављу храбрим срцима"

Извор:
АТВ
26.12.2025
20:58
Коментари:0
Савјетник предсједника Србије за регионална питања, Милош Вучевић поручио је на манифестацији "С љубављу храбрим срцима" да је Србија донирала милион евра дјеци Републике Српске на овој донаторској вечери.
- То је скроман допринос Србије дјеци Републике Српске. Користим прилику да свима честитам празнике и пожелим да нам 2026. година буде боља, да све тешко што нас је пратило остане иза нас, а нашим малим херојима и њиховим храбрим срцима желим добро здравље, а породицама много снаге и успјеха - каже Вучевић.
- Србија је и ове године заједно са Републиком Српском и њеним грађанима у овом дивном поводу и користим прилику да вам пренесем поздраве из Београда и Србије, као и поздраве предсједника Републике Србије - рекао је Вучевић.
Истиче да је овај повод више него битан и да солидарност и саборност не смију бити само манифестационог карактера.
- Оне су уткане у душу и биће нашег народа и без тих вриједности бисмо били изгубљени. Солидарност и саборност су одлике снажних друштава и држава. Поводом ове акције, нашим малим херојима и родитељима желимо добро здравље и снагу да издрже све препреке, уз наду да ће и овај наш скромни допринос помоћи да живот буде бар за нијансу лакши свима њима -каже Вучевић.
