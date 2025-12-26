Logo
Вучевић: Србија донира милион евра за акцију "С љубављу храбрим срцима"

Извор:

АТВ

26.12.2025

20:58

Коментари:

0
Вучевић: Србија донира милион евра за акцију "С љубављу храбрим срцима"
Фото: АТВ

Савјетник предсједника Србије за регионална питања, Милош Вучевић поручио је на манифестацији "С љубављу храбрим срцима" да је Србија донирала милион евра дјеци Републике Српске на овој донаторској вечери.

- То је скроман допринос Србије дјеци Републике Српске. Користим прилику да свима честитам празнике и пожелим да нам 2026. година буде боља, да све тешко што нас је пратило остане иза нас, а нашим малим херојима и њиховим храбрим срцима желим добро здравље, а породицама много снаге и успјеха - каже Вучевић.

- Србија је и ове године заједно са Републиком Српском и њеним грађанима у овом дивном поводу и користим прилику да вам пренесем поздраве из Београда и Србије, као и поздраве предсједника Републике Србије - рекао је Вучевић.

Истиче да је овај повод више него битан и да солидарност и саборност не смију бити само манифестационог карактера.

- Оне су уткане у душу и биће нашег народа и без тих вриједности бисмо били изгубљени. Солидарност и саборност су одлике снажних друштава и држава. Поводом ове акције, нашим малим херојима и родитељима желимо добро здравље и снагу да издрже све препреке, уз наду да ће и овај наш скромни допринос помоћи да живот буде бар за нијансу лакши свима њима -каже Вучевић.

Таг:

S ljubavlju hrabrim srcima

Коментари (0)
