Logo
Large banner

"С љубављу храбрим срцима": Број позван више од 47.000 пута

Извор:

АТВ

26.12.2025

20:54

Коментари:

0
"С љубављу храбрим срцима": Број позван више од 47.000 пута
Фото: АТВ

Хуманитарни број 1411 за оснивање и опремање центара за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи до сада је позван 47.812 пута у оквиру донаторске вечери "С љубављу храбрим срцима".

Ово је 16. донаторско вече "С љубављу храбрим срцима", које се одржава под покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.

Носиоци овогодишњег пројекта су Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Завод за социјалну заштиту Српске.

Подијели:

Таг:

S ljubavlju hrabrim srcima

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тришић Бабић: Манифестација "С љубављу храбрим срцима" симбол је солидарности Републике Српске

Друштво

Тришић Бабић: Манифестација "С љубављу храбрим срцима" симбол је солидарности Републике Српске

17 мин

0
Реакције на Станивуковићев приједлог: "Најео се лука па трчи по Мањачи"

Република Српска

Реакције на Станивуковићев приједлог: "Најео се лука па трчи по Мањачи"

32 мин

0
Шеранић позвао грађане да се прикључе акцији "С љубављу храбрим срцима": Директна помоћ дјеци

Друштво

Шеранић позвао грађане да се прикључе акцији "С љубављу храбрим срцима": Директна помоћ дјеци

35 мин

0
Уживо на АТВ-у: "С љубављу храбрим срцима" - Донаторско вече у Бањалуци

Друштво

Уживо на АТВ-у: "С љубављу храбрим срцима" - Донаторско вече у Бањалуци

1 ч

0

Више из рубрике

Тришић Бабић: Манифестација "С љубављу храбрим срцима" симбол је солидарности Републике Српске

Друштво

Тришић Бабић: Манифестација "С љубављу храбрим срцима" симбол је солидарности Републике Српске

17 мин

0
Шеранић позвао грађане да се прикључе акцији "С љубављу храбрим срцима": Директна помоћ дјеци

Друштво

Шеранић позвао грађане да се прикључе акцији "С љубављу храбрим срцима": Директна помоћ дјеци

35 мин

0
Лото резултати: Који бројеви су извучени у 102. колу?

Друштво

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 102. колу?

54 мин

0
Уживо на АТВ-у: "С љубављу храбрим срцима" - Донаторско вече у Бањалуци

Друштво

Уживо на АТВ-у: "С љубављу храбрим срцима" - Донаторско вече у Бањалуци

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

01

Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година

20

58

Вучевић: Србија донира милион евра за акцију "С љубављу храбрим срцима"

20

54

"С љубављу храбрим срцима": Број позван више од 47.000 пута

20

50

Тришић Бабић: Манифестација "С љубављу храбрим срцима" симбол је солидарности Републике Српске

20

48

Опасни траг: Дешавња на Косову 80-их

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner