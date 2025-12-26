"С љубављу храбрим срцима": Број позван више од 47.000 пута

Извор:
АТВ
26.12.2025
20:54
Хуманитарни број 1411 за оснивање и опремање центара за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи до сада је позван 47.812 пута у оквиру донаторске вечери "С љубављу храбрим срцима".
Ово је 16. донаторско вече "С љубављу храбрим срцима", које се одржава под покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.
Носиоци овогодишњег пројекта су Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Завод за социјалну заштиту Српске.
