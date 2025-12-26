Уживо на АТВ-у: "С љубављу храбрим срцима" - Донаторско вече у Бањалуци

26.12.2025
20:02
Коментари:0
У оквиру акције "С љубављу храбрим срцима" број 1411 је до сада позван 40.431 пут.
Шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" под покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић биће одржано вечерас.
Прикупљена средстава су намијењена подршци, оснивању и опремању центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.
Из Кабинета предсједника наведено је да ова хуманитарна акција шеснаест година свједочи да племенитост и емпатија немају рок трајања и из године у годину доказује да заједништво, љубав и брига за болесну дјецу могу донијети стварне резултате, наду и осјећај да нису сами.
Пренос донаторске вечери можете пратити на програму АТВ-а.
