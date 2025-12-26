Logo
Large banner

Извинио се због исмијавања српске породице која је за славу имала рибу и погачу, огласио се и европарламентарац

Извор:

Телеграф

26.12.2025

17:01

Коментари:

2
Извинио се због исмијавања српске породице која је за славу имала рибу и погачу, огласио се и европарламентарац
Фото: Printscreen / X / SerbiaBased

Велика бура подигла се недавно на друштвеним мрежама након што је један странац наишао на видео снимак са славља Светог Николе у српској породици из Сопота, па "оплео" по њиховој скромној трпези на којој су били само погача и риба.

Након што је прича задобила невјероватан преокрет, а када се сазнало за нехумане услове у којима осмочлана породица Марковић живи, на ову причу изгледа никако да се стави тачка.

Сада се, наиме, и човјек, за кога се вјерује да је Американац, а који је први и објавио скромну трпезу српске породице, огласио и упутио им јавно извињење јер их је изложио линчу и непријатностима посљедњих дана.

"Миран сам сада, али желим да се извиним због твита који није требало да објавим. Требало је два пута да размислим прије него што сам то учинио. Осјећам се ужасно", написао је сада странац уписан као "TragicAffa1r".

Међутим, ту није крај, па је тако за сопотску породицу чуо и члан Европског парламента, Томас Фрелих, који је прокоментарисао читаву ситуацију и упутио породици из Сопота снажне ријечи подршке.

"Овај видео постаје виралан! Зашто? Зато што се Американци љевичарских увјерења ругају овој српској породици због сиромашних услова у којима живе. У стварности, ова породица има много више од већине оних који им се исмијавају - јаку вјеру и троје дјеце! Бог благословио ову породицу", написао је европски парламентарац.

Подсјетимо, како је наш портал већ писао, недавно је сасвим случајно видео снимак са обиљежавање Светог Николе у једној српској породици у Сопоту постао виралан, а пошто је доспио до Американаца који су почели да исмијавају "сиромашну гозбу" са снимка, док сам видео сада броји више од 10 милиона прегледа.

слава дјеца сопот

Друштво

Американци се ругали скромној славској гозби јер на столу имају само рибу и погачу: Овакав обрт нико није очекивао

Подијели:

Тагови:

krsna slava

Риба

društvene mreže

Sveti Nikola

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

Друштво

Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

4 ч

0
"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

Свијет

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

4 ч

0
Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

Република Српска

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

4 ч

0
Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

Занимљивости

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

4 ч

0

Више из рубрике

Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

Друштво

Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

4 ч

0
Ограничене посјете пацијентима на УКЦ Тузла

Друштво

Ограничене посјете пацијентима на УКЦ Тузла

4 ч

0
"С љубављу храбрим срцима": Из буџета предсједника Српске уплаћено 1,5 милиона КМ

Друштво

"С љубављу храбрим срцима": Из буџета предсједника Српске уплаћено 1,5 милиона КМ

6 ч

1
Владика Димитрије уручио помоћ општини Јабланица

Друштво

Митрополит Димитрије уручио помоћ српског патријарха општини Јабланица

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

01

Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година

20

58

Вучевић: Србија донира милион евра за акцију "С љубављу храбрим срцима"

20

54

"С љубављу храбрим срцима": Број позван више од 47.000 пута

20

50

Тришић Бабић: Манифестација "С љубављу храбрим срцима" симбол је солидарности Републике Српске

20

48

Опасни траг: Дешавња на Косову 80-их

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner