Извинио се због исмијавања српске породице која је за славу имала рибу и погачу, огласио се и европарламентарац

Велика бура подигла се недавно на друштвеним мрежама након што је један странац наишао на видео снимак са славља Светог Николе у српској породици из Сопота, па "оплео" по њиховој скромној трпези на којој су били само погача и риба.
Након што је прича задобила невјероватан преокрет, а када се сазнало за нехумане услове у којима осмочлана породица Марковић живи, на ову причу изгледа никако да се стави тачка.
Сада се, наиме, и човјек, за кога се вјерује да је Американац, а који је први и објавио скромну трпезу српске породице, огласио и упутио им јавно извињење јер их је изложио линчу и непријатностима посљедњих дана.
"Миран сам сада, али желим да се извиним због твита који није требало да објавим. Требало је два пута да размислим прије него што сам то учинио. Осјећам се ужасно", написао је сада странац уписан као "TragicAffa1r".
peaceful now, sorry for that tweet I should’ve thought about it twice before posting I feel awful— ʀᴏx . ݁₊🎄 (@TragicAffa1r) December 23, 2025
Међутим, ту није крај, па је тако за сопотску породицу чуо и члан Европског парламента, Томас Фрелих, који је прокоментарисао читаву ситуацију и упутио породици из Сопота снажне ријечи подршке.
"Овај видео постаје виралан! Зашто? Зато што се Американци љевичарских увјерења ругају овој српској породици због сиромашних услова у којима живе. У стварности, ова породица има много више од већине оних који им се исмијавају - јаку вјеру и троје дјеце! Бог благословио ову породицу", написао је европски парламентарац.
Dieses Video geht gerade viral! Warum? Weil linksliberale Amerikaner diese serbische Familie wegen der ärmlichen Verhältnisse, in denen sie lebt, verspotten. — Tomasz Froelich (@TomaszFroelich) December 24, 2025
In Wirklichkeit hat diese Familie viel mehr als die meisten derjenigen, die sich über sie lustig machen: Einen starken… https://t.co/ATYwsYMvgy
Подсјетимо, како је наш портал већ писао, недавно је сасвим случајно видео снимак са обиљежавање Светог Николе у једној српској породици у Сопоту постао виралан, а пошто је доспио до Американаца који су почели да исмијавају "сиромашну гозбу" са снимка, док сам видео сада броји више од 10 милиона прегледа.
