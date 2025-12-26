Ограничене посјете пацијентима на УКЦ Тузла

Извор:
Универзитетски клинички центар Тузла ограничио је посјете пацијентима због сложене епидемиолошке ситуације узроковане повећани бројем обољелих од респираторних инфекције.
Пацијента може да посјети једна особа у трајању од 30 минута уз обавезно ношење маске током боравка у просторијама УКЦ-а.
"Мјера ограничења посјета уводи се с циљем превенције и спречаања ширења инфекција, заштите здравља хоспитализованих пацијената, посјетилаца и здравственог особља", саопштено је из УКЦ-а.
