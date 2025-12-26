Logo
Large banner

Ограничене посјете пацијентима на УКЦ Тузла

Извор:

СРНА

26.12.2025

16:15

Коментари:

0
Ограничене посјете пацијентима на УКЦ Тузла

Универзитетски клинички центар Тузла ограничио је посјете пацијентима због сложене епидемиолошке ситуације узроковане повећани бројем обољелих од респираторних инфекције.

Пацијента може да посјети једна особа у трајању од 30 минута уз обавезно ношење маске током боравка у просторијама УКЦ-а.

УКЦ-БЛ-26092025

Хроника

Бруталан напад у Лакташима: Мушкарац превезен на УКЦ

"Мјера ограничења посјета уводи се с циљем превенције и спречаања ширења инфекција, заштите здравља хоспитализованих пацијената, посјетилаца и здравственог особља", саопштено је из УКЦ-а.

Подијели:

Тагови:

UKC

Tuzla

pacijenti

respiratorne infekcije

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"С љубављу храбрим срцима": Из буџета предсједника Српске уплаћено 1,5 милиона КМ

Друштво

"С љубављу храбрим срцима": Из буџета предсједника Српске уплаћено 1,5 милиона КМ

1 ч

0
Владика Димитрије уручио помоћ општини Јабланица

Друштво

Митрополит Димитрије уручио помоћ српског патријарха општини Јабланица

2 ч

0
Мраз зима минус лист

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

3 ч

0
Пожар у бањалучкој ауто-електричарској радњи

Друштво

Пожар у бањалучкој ауто-електричарској радњи

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

16

28

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner