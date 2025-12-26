Logo
"С љубављу храбрим срцима": Из буџета предсједника Српске уплаћено 1,5 милиона КМ

26.12.2025

15:02

Коментари:

0
Фото: АТВ БЛ

Из буџета предсједника Републике Српске уплаћено је 1,5 милиона КМ на рачун посебних намјена за овогодишњу хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима", саопштено је из Службе предсједника Републике Српске.

Циљ 16. донаторске вечери "С љубављу храбрим срцима" је прикупљање средстава и подршке за оснивање и опремање центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.

Шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" биће одржано вечерас у сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци са почетком у 19.30 часова.

За акцију "С љубављу храбрим срцима" од Владе Српске 200.000 КМ

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу средстава Буџетске резерве, у износу од 200.000 КМ, за подршку хуманитарној акцији "С љубављу храбрим срцима".

- У сврху прикупљања средстава за оснивање и опремање центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи - наводи се у саопштењу Владе Српске након одржане сједнице.

S ljubavlju hrabrim srcima

Predsjednik Republike Srpske

Влада Републике Српске

