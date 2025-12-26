Митрополит Димитрије уручио помоћ српског патријарха општини Јабланица

Извор:
Митрополит захумско-херцеговачки Димитрије уручио је данас помоћ Његове светости патријарха српског Порфирија општини Јабланица, као дио обећане помоћи Српске православне цркве /СПЦ/ од 100.000 евра за ову општину и град Коњиц који су пострадали у разорним поплавама у октобру 2024. године.
Митрополит Димитрије са свештенством посјетио је Јабланицу и састао се са начелником општине Емиром Муратовићем и члановима општинске администрације, са којима су до детаља договорени будући кораци на реализацији донације у вриједности од 60.000 евра.
Владика Димитрије, свештенство и Муратовић обишли су заједно са мјештанима пут према селу Добригошће, мјесну капелу и гробље, те посјетили породице којима је помоћ додијељена.
Од 60.000 евра које су намијењене за Јабланицу, 40.000 биће утрошено за санацију пута за село Добригошће, док ће 20.000 евра бити утрошено за помоћ породицама Манигода и Курибак.
Породица Курибак донацију је добила у виду машина за рад будући да им је у поплавама све уништено, док је породица Манигода, на чијој кући је обновљен кров од средстава Фонда за избјегла, расељена лица и сарадњу са Србима у региону АП Војводине, добила средства за обнову и опремање куће.
У октобру је у Градској управи Коњиц потписан уговор о донацијама између СПЦ и 12 домаћинстава, која су у поплавама имала штету на имовини. Тада је Коњицу донирано 40.000 евра као помоћ за 12 породица, за куповину земље или обнову куће.
Старјешина Саборне цркве Свете Тројице у Мостару свештеник Душко Којић рекао је да ова помоћ није само материјална, већ знак очинске бриге Његове светости патријарха српског Порфирија који у тешким тренуцима мисли на сваког човјека и жели да нико не остане сам у својој боли.
"Патријарх нас непрестано подсјећа да је људска патња изнад свих подјела и да је наша хришћанска дужност да будемо уз оне који трпе, гдје год да се налазе. Као свештеник, имам част да пренесем ту поруку близине, солидарности и молитве, са жељом да ова помоћ донесе макар мало утјехе и наде онима који су пролазили и пролазе кроз ове тешке тренутке", поручио је Којић.
Према његовим ријечима, приликом реализације донације све је рађено у сарадњи са начелником Јабланице, а раније и са градоначелником Коњица.
"Овдје су људи упркос свим непогодама увијек према нама показивали љубав и према нашој заједници се односили као према млађем брату тако да је наш однос крунисан и овом помоћу која је стигла од нашег патријарха. У могућности смо да на мали начин допринесемо и помогнемо и надам се усрећимо једну заједницу у селу Добригошће јер овај дио помоћи иде за обнову пута према том селу", рекао је Којић.
Начелник општине Јабланица Емир Муратовић рекао је да је свештенство из Херцеговине одмах након поплава било на терену и понудило помоћ.
"Ово је за нашу општину велико с обзиром да имамо велику штету коју је учинила елементарна непогода. Овај пројекат за пут према насељу Добригошће нама много значи јер ћа ових 40.000 евра ријешити тај проблем", истакао је Муратовић.
Он је додао да су данас дефинисани сви детаљи у вези са изградњом пута и да у наредном периоду слиједи извођење радова који би могли бити завршени крајем јануара.
Бранислав Манигода, поријеклом из насеља Добригошћа, захвалио је Српској православној цркви и општини Јабланица и подсјетио да у насељу нема пуно становника, али да село живи с обзиром да се многи имају имања и користе их.
Мухамед Идризовић, такође поријеклом из Добригошћа, а становник Јабланице, који има имање у том селу, рекао је да је пут деценијама у лошем стању и да су и преци тражили рјешење за овај пут, али да га није било.
"Јако смо задовољни. Захвални смо СПЦ за вриједну донацију, али и општинском начелнику који је координисао да ова помоћ оде баш за тај пут", додао је Ибризовић.
Захвалност Српској православној цркви изразили су и Анђа Манигода и Момчило Курибак који су добили донацију за обнову имовине и набавку машина које су им потребне за живот.
