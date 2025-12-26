Пожар у Тропику, огласили се из маркета

Извор:
Поводом пожара који је синоћ избио у једном од Тропик маркета, у бањалучком насељу Ада, обавјештавамо јавност да је инцидент забиљежен након завршетка радног времена те да том приликом није било повријеђених, нити је било угрожено здравље запослених или купаца, саопштено је из Тропик компаније.
Захваљујући брзој и одговорној реакцији запослених, као и правовременој интервенцији ватрогасно-спасилачке бригаде Бања Лука, пожар је у кратком року локализован и у потпуности саниран.
На лицу мјеста је извршен увиђај надлежних органа, док је у току процјена настале штете, која је искључиво материјалне природе. Узрок избијања пожара за сада није познат.
"Безбједност наших запослених и купаца је апсолутни приоритет наше компаније. У пожару који се синоћ десио, најважније је да није било повријеђених и да је, захваљујући поштовању безбједносних процедура и брзој реакцији свих укључених, ситуација брзо стављена под контролу", саопштено је из компаније Тропик Малопродаја.
Наводе да Тропик Малопродаја остаје посвећена примјени свих безбједносних стандарда и наставиће сарадњу са надлежним институцијама до потпуног окончања поступка.
О свим евентуалним новим информацијама јавност ће бити благовремено обавијештена.
