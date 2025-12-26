Logo
Large banner

Пожар у Тропику, огласили се из маркета

Извор:

АТВ

26.12.2025

12:19

Коментари:

0
Пожар у Тропику, огласили се из маркета
Фото: Уступљена фотографија

Поводом пожара који је синоћ избио у једном од Тропик маркета, у бањалучком насељу Ада, обавјештавамо јавност да је инцидент забиљежен након завршетка радног времена те да том приликом није било повријеђених, нити је било угрожено здравље запослених или купаца, саопштено је из Тропик компаније.

Захваљујући брзој и одговорној реакцији запослених, као и правовременој интервенцији ватрогасно-спасилачке бригаде Бања Лука, пожар је у кратком року локализован и у потпуности саниран.

На лицу мјеста је извршен увиђај надлежних органа, док је у току процјена настале штете, која је искључиво материјалне природе. Узрок избијања пожара за сада није познат.

илу-фабрика-производња-05092025

Свијет

Напад ножем у фабрици, више људи повријеђено

"Безбједност наших запослених и купаца је апсолутни приоритет наше компаније. У пожару који се синоћ десио, најважније је да није било повријеђених и да је, захваљујући поштовању безбједносних процедура и брзој реакцији свих укључених, ситуација брзо стављена под контролу", саопштено је из компаније Тропик Малопродаја.

Наводе да Тропик Малопродаја остаје посвећена примјени свих безбједносних стандарда и наставиће сарадњу са надлежним институцијама до потпуног окончања поступка.

О свим евентуалним новим информацијама јавност ће бити благовремено обавијештена.

Подијели:

Таг:

пожар

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

Друштво

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

4 ч

0
Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

Друштво

Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

5 ч

0
Досије: Родитељи свирепо убијеног Ариела Богдановића први пут пред камерама

Друштво

Досије: Родитељи свирепо убијеног Ариела Богдановића први пут пред камерама

5 ч

0
Све више туриста у Српској

Друштво

Све више туриста у Српској

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

16

28

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner