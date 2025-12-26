Све више туриста у Српској

Извор:
СРНА
26.12.2025
10:52
Коментари:0
Туристичка организација Републике Српске задовољна је протеклом рекордном сезоном, будући да туризам као привредна грана у Српској константно биљежи раст броја туриста, прихода и долазака.
Сарадник за односе с јавношћу у овој организацији Санела Шимун изјавила је Срни да се, према информацијама са терена, очекује успјешна и зимска туристичка сезона, која ће надмашити претходне.
Шимунова је навела да су Републику Српску током 10 мјесеци ове године посјетила 442.353 туриста, која су остварила 1.039.334 ноћења, што је за 4,6 одсто више долазака и 2,5 одсто више ноћења у односу на лани.
"Као и претходне године највећу посјету, осим домаћих туриста, остварили су гости из Србије, Хрватске, Словеније и Црне Горе, док се од осталих земаља истичу Турска, Њемачка, Аустрија, Кина и Италија", навела је Шимунова.
Друштво
Појачана фреквенција возила на ГП Градина и Градишка
Она је рекла да су домаћи туристи највећи број ноћења остварили у бањским мјестима, затим у туристичким мјестима са атрактивним факторима, те у планинским мјестима и осталим која се не могу разврстати ни у једну од наведених група, а располажу угоститељским објектима за смјештај.
"Страни туристи су највећи број ноћења остварили у осталим туристичким мјестима, затим бањским, па планинским", напоменула је Шимунова.
Најновије
Најчитаније
12
04
12
02
12
02
12
01
11
56
Тренутно на програму