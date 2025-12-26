За два дана прикупљено 60.000 КМ за кућу самохране мајке

Logo
АТВ

26.12.2025

Зинајда Шекић
Фото: Facebook

Велики талас солидарности и хуманости забиљежен је протеклих дана у Босни и Херцеговини и дијаспори, гдје је за само 48 сати прикупљено више од 60.000 КМ за изградњу куће самохраној мајци Зинајди Шекић из мјеста Пушкари код Цазина и њеној дјеци.

Како је објављено на друштвеним мрежама, организатори хуманитарне акције боравили су у Цазину, гдје су се сусрели са Зинајдом и њеном дјецом.

Том приликом наглашено је да фотографије дјеце неће бити објављиване, с циљем очувања њихове приватности, што је наишло на одобравање и подршку јавности.

Заједно са Зинајдом, организатори су посјетили хуманитарну организацију 4 Лајф у Цазину, која је укључена у реализацију ове акције. Према доступним информацијама, прикупљена средства биће уплаћена на рачун организације, а већ након евидентирања трансакције биће јавно објављене све признанице и комплетна документација, како би процес био у потпуности транспарентан.

Зинајда Шекић, мајка двоје дјеце, како се наводи, остала је без ријечи пред оваквим одзивом људи. Захвалила се свима који су учествовали у акцији, истичући да јој ова помоћ значи нови почетак и сигурнију будућност за њену породицу. Посебно је изразила радост због скорог почетка радова на изградњи куће.

У хуманитарној акцији учествовало је укупно 704 донатора, а прикупљено је 31.465 евра (61.540 КМ) у свега два дана.

Поред тога, забиљежене су и додатне донације у износима од 300 евра и 200 КМ од укупно четири донатора. Важно је истаћи да су у акцији учествовали људи различитих националности и вјероисповијести, што ову причу чини још снажнијим примјером заједништва и људске солидарности.

Организатори су упутили посебну захвалност члановима организације 4 Лајф на професионалности, гостопримству и отворености, те на томе што су омогућили увид у све наредне кораке реализације пројекта, како би донатори били информисани о току изградње.

Ова хуманитарна акција још једном је показала да заједништво, емпатија и добра воља могу у врло кратком року промијенити нечији живот набоље, те вратити вјеру у људскост и снагу заједнице.

