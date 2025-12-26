Штампарије фалсификовале више од 50.000 докумената, ''зарадиле'' 27,9 милиона евра

Извор:
Агенције
26.12.2025
10:39
Коментари:0
У Русији је разбијена криминална група која је контролисала мрежу штампарија које су производиле фалсификоване пасоше и друга документа, а током полицијске акције ухапшено је 14 особа, саопштила је портпаролка руског Министарства унутрашњих послова Ирина Волк.
Волк је у објави на Телеграму казала да је у полицијској акцији заплијењено више од 50.000 фалсификованих докумената, као и да се процјењује да су од фалсификовања пасоша и других докумената илегалне штампарије оствариле приход од преко 2,6 милијарди рубаља, односно 27.9 милиона евра, преноси агенција РИА Новости.
Наука и технологија
Порнхуб упозорио кориснике
- Више од 2,6 милијарди рубаља, то је укупан приход од илегалних активности илегалних штампарија које су моје колеге из Одјељења за економску безбједност и борбу против корупције Главне управе Министарства унутрашњих послова Русије за Москву ликвидирале - рекла је Волк.
Како је саопштено, осумњичени су израђивали и продавали фалсификоване пасоше, дипломе, љекарска увјерења и друга документа са акредитивима владиних агенција, користећи званичне меморандуме.
Клијенте су проналазили путем огласа на друштвеним мрежама и веб-сајтовима, послујући на 200 онлајн ресурса.
Друштво
Обустављене исплате хиљада пензија: Фонд послао упозорење
Више од 50.000 фалсификованих докумената заплијењено је у Москви и околном региону, као и у Пензенској, Свердловској, Рјазањској, Јарославској, Тулској, Калушкој и Курској области, Татарстану и Криму.
Због сумње да су учествовали у штампању фалсификованих докумената ухапшено је 14 особа, а 45 је пуштено уз кауцију.
Најновије
Најчитаније
12
09
12
04
12
02
12
02
12
01
Тренутно на програму