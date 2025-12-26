Пјешак извукао на улицу полицајку, па јој отео аутомобил

26.12.2025
Сцене какве се виђају само у видео игрицама забиљежене су у четвртак на аутопуту код Сијетла када је мушкарац који је био пјешак украо службено возило полицајки.
Снимак приказује пјешака како прилази службеном полицијском возилу, а након што полицајка изађе из њега он је баца на под, улази у аутомобил и одлази.
Возило је украдено у 12:30 сати, а већ послије неколико сати мушкарац је ухапшен.
Неколико агенција је реаговало и пратило патролно возило државе Вашингтон око 15 до 20 минута и зауставило га у Линвуду.
Није било пријављених повреда, саопштили су локални медији.
