Пјешак извукао на улицу полицајку, па јој отео аутомобил

26.12.2025

10:28

Пјешак извукао на улицу полицајку, па јој отео аутомобил
Фото: cottonbro studio/Pexels

Сцене какве се виђају само у видео игрицама забиљежене су у четвртак на аутопуту код Сијетла када је мушкарац који је био пјешак украо службено возило полицајки.

Снимак приказује пјешака како прилази службеном полицијском возилу, а након што полицајка изађе из њега он је баца на под, улази у аутомобил и одлази.

Друштво

До 2.600 КМ: Колике плате радници у БиХ очекују

Возило је украдено у 12:30 сати, а већ послије неколико сати мушкарац је ухапшен.

Неколико агенција је реаговало и пратило патролно возило државе Вашингтон око 15 до 20 минута и зауставило га у Линвуду.

Није било пријављених повреда, саопштили су локални медији.

