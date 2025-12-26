Савић: ЦИК жели да обезвриједи изборну вољу грађана

Извор:
СРНА
26.12.2025
10:20
Начелник Милића Марко Савић изјавио је Срни да је скандалозна одлука Централне изборне комисије БиХ о поништавању резултата пријевремених избора за предсједника Републике Српске у овој општини на бирачким мјестима Копривно и Дубница, те истакао да чињеница да нема никаквог образложења о неправилностима показује да је циљ био да се обезвриједи изборна воља грађана.
"Очигледна је била намјера да се пониште избори у Зворнику, Добоју и Лакташима, а онда су, чини ми се, паушално закачили и друге општине", истакао је Савић.
Савић је истакао да је одлука ЦИК-а БиХ, произвољна и да се ради о самовољи.
"Питање због чега нас кажњавају је без одговора. Милићи се помињу у смислу понављања избора на два бирачка мјеста у диспозитиву ове одлуке, али се касније, у образложењу, ниједним словом не помиње ни општина, ни та бирачка мјеста, односно шта је била неправилност", истакао је Савић.
Он је нагласио да се у овом моменту не зна због чега су поништени избори на два милићка биралишта, те да ће СНСД, чији је члан, уложити жалбу на ову одлуку, јер је очита намјера ЦИК-а да обезвриједи изборну вољу грађана.
"Замислите да вас неко казни. Када га питате због чега, он каже - `па ето, тако, не знамо због чега`!? Остаје непознаница је због чега се Милићи помињу за поништење избора", нагласио је Савић.
ЦИК БиХ је у сриједу, 24. децембра, донио неправоснажну одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.
Пријевремени избори поништени су на одређеним бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Власеници, Зворнику, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
