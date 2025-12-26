Електро-Бијељина: Сутра застој у испоруци струје

26.12.2025
08:13
Коментари:0
Због интервентне санације крова на објекту ТС 35/10 kV "Козлук", у суботу 27. децембра 2025. године, од 10 до 14 часова биће застој у испоруци електричне енергије корисницима "Електро-Бијељине".
У наведеном временском термину електричну енергију неће имати око 3000 корисника у насељеним местима: Козлук, Тршић, Табанци, Челопек, Угљари, Ријићи, Скочић, Трновица, Јасеница, Кисељак, Пађине и Роћевић.
Интервентни радови "Електро-Бијељине" су неопходни, јер је у питању заштита електроенергетског постројења у трафо станици, чиме се стварају адекватни услови за поузданост система дистрибуције електричне енергије, те стога молимо кориснике у овом делу Подриња да уваже најављени застој у суботу.
