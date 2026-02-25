Logo
Данас је важан празник: Ове ријечи обавезно изговорите за бољи живот!

Информер

25.02.2026

07:40

Данас је важан празник: Ове ријечи обавезно изговорите за бољи живот!
Фото: ATV

Српска православна црква и и њени вјерници данас славе празник посвећен Светом Мелетију, великом тумачу Светог писма и заштитнику православља.

Свети Мелетије је цијели живот посветио борби против Аријеве јереси. Ријеч је била о огорченој борби о тумачењу природе Исуса Христа и Светог писма која је трајала деценијама током 4. вијека.

Када би јеретици оснажили, они би прогонили Светог Мелетија који је био архиепископ у Јерменију. Када би православци успјели да се поврате, светитељ би се враћао на своју позицију и настављао борбу.

Овај сукоб је био толико жесток да је једном, прича каже, док је Свети Мелетије у цркви проповедао, његов сопствени ђакон, скривени јеретик, притрчао и владики затворио уста шаком. Како није могао да прича језиком, Мелетије је беседу наставио рукама.

Осим по борби против Аријеваца, Свети Мелетије је познат и по томе што је, на овај или онај начин, у вјери учврстио и помогао и многе друге светитеље.

СПЦ

Друштво

Важно је да не одустајете: Ако патите, сутра се обратите овом светитељу

Наиме, на ИИ васељенском сабору, управо је овај светац као свог насљедника поставио Григорија Богослова на цариградском патријаршком престолу, зађаконио је Василија Великог и крстио Јована Златоуста.

Умро је 381. године и његове мошти су пренете у Антиохију, у данашњој Турској.

Свети Мелетије се данас сматра заштитником правдољубивих и часних људи који не одступају од својих уверења јер знају да су исправна. Вјерује се да овакве особе имају благослов и заштиту Светог Мелетија.

Зато, ако због својих ставова и увјерења за која знате да су праведна и морална, свеједно страдате, замолите овог светитеља за помоћ. Ако је ваша молитва истинита и права, помоћ ће сигурно доћи:

"Истина ствари објави те стаду твоме као правило вјере, образац кротости и учитеља уздржања. Због тога си смирењем стекао високе почасти, а сиромаштвом богатства: Оче Мелетије, моли Христа Бога да спасе душе наше.!"

(информер)

