На међународној конференцији представљено 13 медицинских установа из Српске

Извор:

СРНА

24.02.2026

16:22

Коментари:

0
Међународна конференција
Фото: СРНА

На међународној конференцији здравственог туризма данас се у Бечу успјешно представило 13 медицинских установа из Републике Српске.

Министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић, који предводи делегацију из Републике Српске са више од 40 чланова, рекао је Срни да је ова конференција омогућила размјену искуства и знања за брже напредовање домаћих медицинских установа.

Он је подсјетио да је Република Српска уложила око 250 милиона евра у обнављање и изградњу нових објеката јавних здравствених установа, чиме су укупни капацитети подигнути на знатно виши ниво.

"Посљедњих пет до шест година здравство Републике Српске фокусирано је на то да се на што економичнији начин обезбиједи што већи квалитет услуге", поручио је Шеранић.

Шеф Представништва Републике Српске у Аустрији Младен Филиповић рекао је да је међународна конференција наставак комуникације институција, те представља сјајну прилику за продубљивање сарадње.

Мирослав Бојић

Градови и општине

Бојић о увођењу трамвајске линије Бања Лука-Лакташи: Никада нисам разговарао са Станивуковићем

Професор доктор Тамара Ковачевић Прерадовић истакла је да Република Српска има висококвалитетну и савремену медицинску услугу, прати глобалне трендове, те редовно учествује на најзначајнијим међународним едукацијама и у свакодневној пракси примјењује најмодерније технологије, укључујући и вјештачку интелигенцију.

"Све то представља снажан и поуздан темељ да пацијентима из Аустрије понудимо врхунску, сигурну и конкурентну здравствену услугу, у потпуности усклађену са европским стандардима", навела је Прерадовићева.

Владимир Благојевић из агенције бањалучке МедНет указао је на конкретне искораке и међународну афирмацију која се односи на представљање понуде медицинских установа и повезивање домаћих клиника са заинтересованим клијентима из Аустрије.

Конференцији "Букинг хелт Јуроп енд Српска" чији су организатори агенције МедНет МедНет и Три рокс из Бањалуке, уз подршку Представништва Републике Српске у Аустрији и Министарства трговине и туризма Српске, присуствује више од 100 учесника доминантно из Аустрије и Српске.

