Важно је да не одустајете: Ако патите, сутра се обратите овом светитељу

Извор:
Она
24.02.2026
21:05
Коментари:0
Српска православна црква и вјерници сутра обиљежавају празник посвећен Свети Мелетије Антиохијски, једном од највећих тумача Светог писма и истакнутом борцу за очување православља у 4. вијеку.
Његов живот био је готово у потпуности обиљежен борбом против Аријеве јереси, теолошког учења које је изазвало дубоке подјеле унутар хришћанског свијета, доводећи у питање природу Исуса Христа и основне истине вјере. Овај сукоб трајао је деценијама и често прелазио границе расправе, прерастајући у отворене прогоне.
Свети Мелетије, који је био архиепископ, више пута је збациван са свог положаја онда када би јеретици задобили превласт. Ипак, сваки пут када би православци успјели да поврате утицај, враћао се на своју катедру и настављао своју мисију – непоколебљиво и без компромиса.
Колико су подјеле у то вријеме биле снажне, говори и предање према којем је током једне његове проповиједи у цркви, сопствени ђакон, тајни јеретик, пришао и руком му затворио уста како би га спријечио да говори. Не могавши да настави бесједу ријечима, Свети Мелетије је наставио да проповеда покретима руку, не одустајући од поруке коју је желио да пренесе вјерницима.
Здравље
Стручњаци упозоравају: Ако вечерате касно, ово би могло да вас забрине
Осим по борби против Аријеваца, остао је упамћен и као духовни ослонац великим светитељима који су обликовали хришћанску мисао. На Другом васељенском сабору поставио је Григорије Богослов за свог насљедника на цариградском патријаршком престолу, рукоположио Василије Велики за ђакона, док је крстио Јован Златоусти.
Упокојио се 381. године, а његове мошти касније су пренијете у Антиохију, на простору данашње Турске.
Данас се Свети Мелетије сматра заштитником правдољубивих и часних људи – оних који не одступају од својих моралних и праведних увјерења чак и када због њих трпе неправду или осуду. Вјерује се да управо такви људи имају његову посебну заштиту и благослов.
Уколико се нађете у ситуацији да због својих исправних ставова сносите посљедице, према народном вјеровању, треба да се обратите овом светитељу искреном молитвом:
Истина ствари објави те стаду твоме као правило вјере, образац кротости и учитеља уздржања. Због тога си смирењем стекао високе почасти, а сиромаштвом богатства: Оче Мелетије, моли Христа Бога да спасе душе наше.
Вјерује се да се овај обичај не ваља прескочити, јер ће помоћ стићи онима чија је молитва истинска, преноси Она.рс.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму