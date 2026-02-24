Logo
Лото резултати: Извучени бројеви у 16. колу

Извор:

АТВ

24.02.2026

20:17

Коментари:

0
Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Лото резултати 16. кола, које је извучено 24. фебруар 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 1, 13, 16, 20, 25, 26, 28. Лото седмица у износу од 8.117.151 КМ није извучена.

Лото 7/39 резултати, 16. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 8.117.151 КМ извучени су бројеви:

1, 13, 16, 20, 25, 26, 28

Лото плус резултати, 16. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу од 3.579.370 КМ извучени су бројеви:

21, 7, 18, 27, 37, 32

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 16. коло

Џокер игра у 16. колу износила је 1.955.940 КМ, извучени су бројеви:

6 2 2 9 4 9

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

Подијели:

Тагови :

лото резултати

Лото

Лото 24.02.2026.

Лутрија Републике Српске

Државна Лутрија Србије

Лото бројеви

Лото плус резултати

Лото извлачење

Лото 7/39

Коментари (0)
