Лото резултати: Извучени бројеви у 16. колу

Извор:
АТВ
24.02.2026
20:17
Коментари:0
Лото резултати 16. кола, које је извучено 24. фебруар 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 1, 13, 16, 20, 25, 26, 28. Лото седмица у износу од 8.117.151 КМ није извучена.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 8.117.151 КМ извучени су бројеви:
1, 13, 16, 20, 25, 26, 28
У игри Лото плус, за седмицу у износу од 3.579.370 КМ извучени су бројеви:
21, 7, 18, 27, 37, 32
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 16. колу износила је 1.955.940 КМ, извучени су бројеви:
6 2 2 9 4 9
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
