Ана Тришић Бабић о емоцијама које је покренуо Театар фест

Аутор:АТВ
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Велики је био и овај дан у којем је театар спојио људе, поручила је вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић, након представе која је одушевила публику.
Представа „Игра“ покренула је дубоке емоције, а Тришић Бабић је на друштвеној мрежи Икс истакла да је ријеч о комаду који никога не оставља равнодушним.
"Хуморно, интелигентно, „Игра“ је донијела причу о сукобу генерација, усамљености, отуђености, љубави и неразумијевањима. Свему ономе што живот донесе, али и однесе", истакла је она.
Иако наслов представе сугерише лакоћу, она додаје да „живот није игра“.
Велики је био и овај дан у којем је театар спојио људе.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) June 6, 2026
Хуморно, интелигентно, "Игра" је донијела причу о сукобу генерација, усамљености, отуђености, љубави, неразумијевањима. Свему што донесе, али и однесе живот.
А живот није игра. "Игра" је наслов који досљедно интригира да… pic.twitter.com/F2ItcNDUZf
"'Игра' је наслов који досљедно интригира да кроз различите позоришне ситуације и поступке, „читајући“ туђе судбине, ишчитамо и дјелиће сопствених. Радост „Игре“ је све повезала. Као огледало и одраз у њему, не може једно без другог", наводи Тришић Бабић.
Она је посебно истакла значај атмосфере која настаје након што се завеса спусти.
"Дивни су сусрети послије представе. Кад се скину костими, сретну колеге и публика, људи се и даље повезују. Моћ нашег Театар феста је у самој моћи позоришта. У игри. И у људима", закључила је Ана Тришић Бабић.
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