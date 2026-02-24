Logo
Херцеговци ријетка врста у Влади Републике Српске

Бојан Носовић

24.02.2026

19:54

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић
До прије мјесец дана за Херцеговце је министарска фотеља била мисаона именица. А онда је након више од деценије у Владу стигао Гачанин.

Драгу Мастиловића запао је ресор за високо образовање. Па се сада јужњаци питају, хоће ли имати какве вајде али и поручују да би ваљао још који.

"Обавезно, најмање два или три, до сада немамо ниједног, а да има овај из Гацка Мастиловић али требало би да буде што више и мислим да би се онда коначно средио пут", "Логично да би било много боље да има више Херцеговаца зато што би ти људи промишљали о нашим проблемима и самим тим би их брже рјешавали", "Мастиловић је од Гацка, знам му ја оца. То је поштена и радна кућа. Он би треба да буде добар", истичу Херцеговци.

Давно је Мастиловић отишао из крша, замјерали су политички противници. На питање АТВ-а шта ће Херцеговина добити одговор је министар вјешто избјегао али поручио да подјеле на регије нису добре и да је Херцеговац гдје год да је.

"Половину свог досадашњег живота сам провео у Гацку, а половину у Источном Сарајеву али знате како Херцеговци гдје год да оду у свијет они увијек носе Херцеговину са собом. Херцеговина је њихова постојбина и увијек се некада пред крај живота враћају у Херцеговину ако не и раније. Ја Херцеговину сматрам својом и она је моја постојбина", казао је министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић.

Некима из Херцеговине политика и удобне фотеље нису биле потребне да у Крајини постану препознатљиви али не високопозиционирани.

"Колико је тешко једном Херцеговцу да се снађе у Бањалуци? А није није тешко, ми смо сналажљиви. Гдје год да нас баците ми ћемо да пустимо коријење тако да је мени врло лијепо овдје у Крајини", поручио је из Туристичке организација Републике Српске Марко Радић.

Осим Радића коријење су овдје пустили многи Херцеговци. У Влади тешко.

Да су Херцеговци у овој згради ријетка врста најбоље говори чињеница да је од Радивоја Братића до Драге Мастиловић прошло пуних 15 година. Истини за вољу било је оних којима је министарска фотеља нуђена али су јуе одбили због удобне директорске. За АТВ испред за Херцеговину неосвојиве тврђаве Бојан Носовић.

Hercegovina

Draga Mastilović

Влада Републике Српске

