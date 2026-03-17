Испливао скандал: Амерички генерал оставио повјерљива документа у возу - био пијан?

17.03.2026
18:45
Пензионисани амерички генерал који је био на челу координације војне помоћи Украјини оставио је повјерљиве мапе у возу у Европи и претрпио потрес мозга након пада повезаног са тешким пијанством током државне вечере у Украјини, открио је извјештај генералног инспектора Министарства одбране САД, преноси Кијев Индепендент.
У извјештају од 50 страница, од 12. марта, наводи се да је пензионисани генерал-мајор Антонио Агуто млађи, бивши командант Групе за безбједносну помоћ Украјини (САГ-У) са сједиштем у Њемачкој, прекршио прописе о руковању повјерљивим материјалима.
Током путовања у Кијев у марту 2024. године, Агуто је незаконито предао контролу над повјерљивим мапама особљу умјесто дипломатском куриру.
Група САГ-У, основана у новембру 2022. године са око 300 чланова, задужена је за координацију обуке и опремања украјинских оружаних снага у Висбадену, у Њемачкој. Током повратка Агутове групе у Њемачку, мапе, означене као тајне, остављене су у украјинском возу.
Биле су смјештене у необезбјеђеном омотачу, а пронађене су и враћене дан након што је примијећен њихов нестанак.
- Амбасада САД у Украјини пронашла је повјерљива документа без надзора у возу који се вратио у земљу дан касније. Генерал-мајор Агуто преузео је одговорност за инцидент - наводи се у извјештају.
У одвојеном инциденту мјесец дана касније, 14. маја 2024. године, Агуто је показао знаке „прогресивног погоршања“ током састанка са тадашњим државним секретаром САД Ентонијем Блинкеном и амбасадорком САД у Украјини Бриџит Бринк. Истрага генералног инспектора утврдила је да је Агутоово понашање резултат потреса мозга који је претрпео након што је неколико пута пао претходне ноћи.
Падови су услиједили након вечере 13. маја, описане као званични војни догађај, на којој су Агуто и сарадник, чији се идентитет не открива, попили двије флаше жестоког пића, кршећи правила Министарства одбране о конзумирању алкохола.
- Прикупљени докази указују да је генерал-мајор Агуто претрпио умјерен до тежак потрес мозга изазван повредама главе у најмање једном, ако не и сва три пада касно увече 13. маја и ујутру 14. маја - наводи се у извјештају.
Због утврђених пропуста, генерални инспектор је препоручио да секретар војске предузме „одговарајуће мјере“ против Агута. Случај губитка повјерљивих докумената прослеђен је Канцеларији за специјалну безбједност при Европској команди САД. Агуто се одрекао команде над САГ-У у августу 2024. године, непосредно прије пензионисања из војске.
