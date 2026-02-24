Страни туристички водичи без лиценце краду посао и крше закон

Аутор:Теодора Бјелогрлић
24.02.2026
19:40
Коментари:0
Годинама ce требињски туристички водичи боре са нелојалном конкуренцијом. Честа је појава да у хладу стогодишњих платана сретну стране колеге које доводе туристе, воде их кроз град и причају о знаменитостима југа, без лиценце Републике Српске.
Тиме крше закон, каже Тамара Куртеш, лиценцирани туристички водич у Требињу.
"Они имају мале слушалице и микрофон и понаша се као да је обичан туриста, а прича причу о Требињу. То вријеђа човјека, вријеђа нас туристичке раднике, који што учили, који показујемо људима све знаменитости овога града, историју, културу и причамо са љубављу", испричала је туристички водич Тамара Куртеш.
Исту муку мучи и Владимир Черечина. Пред камером АТВ-а прича своје искуство са страним колегом.
"Пар година за редом су биле групе из Западне Европе које је водила једна албанска агенција и њухови водичи су овдје причали. Ја сам пришао једном, који је говорио на француском језику и питао га да ли је поштено, он је само побјегао. Доста је групо да ми као водичи прилазимо њима", признао је туристички водич Владимир Черечина.
Контролу би, по закону, требало да врши инспекција. Међутим, туристичког инспектора у Требињу нема. Надзор је у надлежности градског тржишног инспектора. Свјесни су проблема и у требињској Туристичког организацији. Кажу да страни туристички водичи занемарују прописе, врло често се и оглуше на њихова упозорења. Било је покушаја да се нађе решење, али неуспјешно.
"Туристичка организација нема ингеренције и модалитет кажњавања све остаје на апелу и доброј вољи,а често се они оглуше на те наше апеле. Имали смо и пријава, зовемо тржишног инспектора, али они имају свој неки другачији опсег дјеловања и шири дијапазон, тако да можда и физички не могу да се појаве у датом моменту и да реагују по пријави", нагласио је портпарол ТО Требиње Никола Кокић.
Закон је јасан. Услуге туристичког вођења у Републици Српској могу обављати само лиценцирани водичи, са одобрењем ресорног Министарства. Таквих у Српској има око 130, каже Марко Радић. Зато су страни водичи дужни да ангажују локалног туристичког водича.
"Сви остали раде нелегално, зато наравно постоје казне. Као што постоје одређене казне и за оне који имају лиценцу овдје, али у одређеном моменту раде у сивој зони или као неко ко нема уговор са агенцијом или ко не ради као самостални предузетник. И једни и други су у кршењу закона", изјавио је руководилац Сектора за промоцију туризма у Туристичкој организацији Републике Српске Марко Радић.
Да страни водичи крше закон, Министарству трговине и туризма Републике Српске. АТВ-у одговарају да је у плану нови закон о туризму, који ће прецизније дефинисати законске норме којима ће се страним агенцијама прописати обавеза ангажмана локалног туристичког водича приликом реализације посјете. Кажу да ће се овај приједлог закона пред посланицима наћи у априлу ове године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
45 мин0
Друштво
50 мин0
Економија
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
3 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму