Иако кршење правила у Бијелој кући није ријеткост, Велики шеф је још једном показао да се непоштовање обавеза у ријалитију не толерише, те је хитно реаговао и новчано казнио поједине учеснике.
Главни актери овог инцидента били су Лука Вујовић и Анита Станојловић, који су самовољно напустили емисију.
До проблема је дошло када је током поменуте емисије пуштен видео-прилог који је приказивао љубавну причу између Аните и Јоване Томић Маторе. Лука и Анита су одбили да погледају овај снимак, као и да га коментаришу, због чега су демонстративно изашли.
Због оваквог понашања и директног кршења основног правила живота у “Елити”, Велики шеф је одмах донио одлуку да их “удари по џепу” и обоје новчано казни.
Анита Станојловић и Лука Вујовић жестоко су санкционисани прије неколико дана због непоштовања правила живота у Бијелој кући.
Како се наводи у одлуци, Лука Вујовић је кажњен одузимањем мјесечног хонорара. Разлог за ову драконску казну лежи у његовом одбијању да учествује у задатку “Судбинске лисице”.
Лука је поклекао под притиском и уценама своје девојке Аните, која му је направила љубоморну сцену и забранила да учествује у задатку са Анели Ахмић. Како је самоиницијативно одбио задатак Великог шефа, аутоматски је сносио посљедице.
Ни Анита Станојловић није прошла без посљедица. И њој је одузет мјесечни хонорар, али из другог разлога. Током свог нервног слома, узрокованог неповјерењем у Луку, Анита је изнијела низ неистина и увреда на рачун продукције, што је строго забрањено уговором о учешћу у Задрузи 9 Елити, преноси Блиц.
