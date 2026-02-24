Logo
Из ријалитија ће изаћи без динара: Лука и Анита кажњени два пута за нед‌јељу дана

Блиц

24.02.2026

20:26

Лука и Анита у Задрузи
Фото: Printscreen

Иако кршење правила у Бијелој кући није ријеткост, Велики шеф је још једном показао да се непоштовање обавеза у ријалитију не толерише, те је хитно реаговао и новчано казнио поједине учеснике.

Главни актери овог инцидента били су Лука Вујовић и Анита Станојловић, који су самовољно напустили емисију.

До проблема је дошло када је током поменуте емисије пуштен видео-прилог који је приказивао љубавну причу између Аните и Јоване Томић Маторе. Лука и Анита су одбили да погледају овај снимак, као и да га коментаришу, због чега су демонстративно изашли.

Због оваквог понашања и директног кршења основног правила живота у “Елити”, Велики шеф је одмах донио одлуку да их “удари по џепу” и обоје новчано казни.

За нед‌јељу дана кажњени два пута

Анита Станојловић и Лука Вујовић жестоко су санкционисани прије неколико дана због непоштовања правила живота у Бијелој кући.

Како се наводи у одлуци, Лука Вујовић је кажњен одузимањем мјесечног хонорара. Разлог за ову драконску казну лежи у његовом одбијању да учествује у задатку “Судбинске лисице”.

Лука је поклекао под притиском и уценама своје девојке Аните, која му је направила љубоморну сцену и забранила да учествује у задатку са Анели Ахмић. Како је самоиницијативно одбио задатак Великог шефа, аутоматски је сносио посљедице.

Ни Анита Станојловић није прошла без посљедица. И њој је одузет мјесечни хонорар, али из другог разлога. Током свог нервног слома, узрокованог неповјерењем у Луку, Анита је изнијела низ неистина и увреда на рачун продукције, што је строго забрањено уговором о учешћу у Задрузи 9 Елити, преноси Блиц.

