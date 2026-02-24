Logo
Жена Аце Амадеуса ријешила да се огласи послије стравичних оптужби да је спавала с учеником

Курир

24.02.2026

10:58

aca amadeus žena
Фото: Društvene mreže

Аца Амадеус је изнио тврдњу да га је бивша супруга варала са учеником, а због ових навода се сада огласила и Снежана која не може да вјерује о чему он прича.

Снежана Станимировић, бивша жена Аце Амадеуса, огласила се након што је музичар одлучио да проговорио о њиховом турбулентном односу и оптужи је да га је током брака варала и конзумирала недозвољене супстанце.

helikopter

Друштво

Породиљи из Бањалуке дијагностиковано мождано крварење, хитно превезена у Београд

- Видјела сам шта је изјавио и ја не желим да се појављујем у медијима. Препоручила бих да у полицији провјерите све пријаве о насиљу у породици и ко се дрогира. Ја се не бих оглашавала, али моја кћерка, која је пунољетна, радо ће вам све испричати - поручила је Светлана за Курир.

"Професорка и ученик, то је катастрофа"

Аца Амадеус тврди да је након разлаза сазнао да га је бивша партнерка варала, и то, како наводи, са својим учеником, будући да је запослена у просвјети.

- Мени је прије три мјесеца нестао компјутер из куће. Нестало је и 10.000 евра, као и породично злато. Шта да кажем, језиво. Све је то пријављено полицији у Блацу. На снимку који сам добио види се моја жена са својим учеником. Мислим да је он то пустио у јавност јер га је она оставила - рекао је музичар и додао да је за превару сазнао прије четири мјесеца.

Александар Станимировић

Сцена

Ацу Амадеуса жена преварила са учеником

- То је за мене недопустиво. Професор и ученик, то је катастрофа. Како је могуће да се неко ко ради у просвјети упусти у такву везу? Видјели сте и сами шта је на снимку. Тај снимак је завршио на неком сајту за одрасле. Гадно ми је све то и тешко ми је да причам о томе, додао је музичар

Како је рекао, иако су се у међувремену формално развели, покушали су да обнове однос и дају браку још једну шансу. Међутим, помирење није потрајало.

Снежана Станимировић

Александар Станимировић

