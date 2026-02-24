Ацу Амадеуса жена преварила са учеником

Извор:
Александар Станимировић, јавности познатији као Аца Амадеус, посљедњих дана пролази кроз, како сам каже, један од најтежих периода у животу. Након развода од супруге, с којом је провео чак 35 година, музичар се суочио с низом проблема који су, према његовим речима, далеко озбиљнији од самог краха брака.
Иако се вијест о разводу већ раније појавила у медијима, нови детаљи које је изнио додатно су узбуркали јавност. Станимировић тврди да је након разлаза сазнао да га је бивша партнерка варала, и то, како наводи, са својим учеником, будући да је запослена у просвјети.
- Мени је прије три мјесеца нестао компјутер из куће. Нестало је и 10.000 евра, као и породично злато. Шта да кажем, језиво. Све је то пријављено полицији у Блацу. На снимку који сам добио види се моја жена са својим учеником. Мислим да је он то пустио у јавност јер га је она оставила - рекао је музичар и додао да је за превару сазнао прије четири мјесеца.
Како објашњава, иако су се у међувремену формално развели, покушали су да обнове однос и дају браку још једну шансу. Међутим, помирење није потрајало.
- Познато је да смо се развели, па сам прешао преко свега и помирили смо се. Ипак, нисмо успјели да превазиђемо накнадне проблеме који су се појавили. У питању су супстанце које је она узимала и преко тога нисам могао да пређем. Вјерујте да ми је мука и да изговарам ријеч "дрога" - навео је Станимировић.
Он истиче да му сама превара није најтежи ударац, већ ситуација у вези с њиховим дјететом. Тврди да му бивша супруга отежава да виђа кћерку и да је, према његовим ријечима, поставила услов који сматра неприхватљивим.
- Сматрам да сам одговоран и озбиљан отац који воли своје дијете. Условила ме је да ће ми дозволити да је виђам уколико јој препишем половину имовине. То су озбиљне ствари. Осјећам се као да ме рекетира жена с којом сам дијелио и добро и зло. Значи, ако дам паре, онда све може - рекао је музичар.
Додаје и да се због цјелокупне ситуације суочава са здравственим проблемима, али да се, упркос свему, труди да остане присебан и да заштити оно што је, како каже, најважније, а то однос с дјететом. Посебно га погађа и морални аспект цијеле приче, будући да је његова бивша супруга била запослена као професор.
- То је за мене недопустиво. Професор и ученик, то је катастрофа. Како је могуће да се неко ко ради у просвети упусти у такву везу? Видјели сте и сами шта је на снимку. Тај снимак је завршио на неком порно-сајту. Гадно ми је све то и тешко ми је да причам о томе - рекао је видно потресен.
Аца Станимировић је годинама присутан на домаћој музичкој сцени као члан бенда Амадеус и важи за умјетника специфичног израза и препознатљивог стила. Иако је у јавности увијек наступао смирено и духовито, сада се нашао у средишту породичне драме, која је, по свему судећи, оставила дубок траг. Једном приликом је и описао како је изгледао растанак од жене:
- Отишао сам на свирку и рекао им: "Нећу више да вас видим." Она је отишла код оца у Ниш, а ја сам овдје. Нисмо ми замјерали ништа једно другом. Мада, било је свађа, свега, али је све то било у интересу породице. Али када наркотици уђу у кућу, онда је то... Ја то стварно не могу. Нисам уопште против тога, свако нек има свој живот. Имам доказе и тражићу вештачење на суду, идем до краја. С њом нисам причао, нема ту приче. Чак се и не сећам. Није то за мене шок. Музичар сам... - изјавио је тада Аца.
Остаје да се види како ће се ситуација даље развијати, као и да ли ће спорови око имовине и старатељства добити наставак у виду судског епилога. Засад музичар поручује да му је приоритет стабилност детета и проналажење рјешења које ће, како каже, свима донијети мир.
