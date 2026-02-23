Партнер Милице Тодоровић се огласио први пут након скандала: ''Мишеви туђе животе живе''

Извор:
Телеграф
23.02.2026
22:44
Коментари:0
Милица Тодоровић недавно се породила и на свијет донијела сина Богдана, а о њеном љубавном животу од тада не престаје да бруји јавност јер се сазнало да је отац њеног дјетета ожењен.
Сада се њен партнер огласио са снажном поруком.
Свијет
Захарова: Москва ствара евроазијски систем безбједности
Наиме, партнер Милице Тодоровић се не експонира јавно, али је са својим контактима на сторију подијелио цитат за који многи мисле да се односи управо на његову животну ситуацију.
- Мишеви често зборе о лаву. Мишеви туђе животе живе. Ал’ су без даха од свог страха. Лава не воле, ал’ му се диве - написао је он и изазвао велику пажњу, а ово је уједно било и његово прво оглашавање.
Подсјетимо, недавно се огласила и његова законска супруга Љ. М. која је рекла у својој исповијести за медије да је прије мјесец дана сазнала да њен супруг чека дијете са Милицом Тодоровић.
Свијет
Погинуо мушкарац: Камионџија из БиХ пред судом због удеса
- Он ми је саопштио прије мјесец дана да чека дијете с Милицом. Ја сам била у чуду, потражила сам Милицу одмах, срела сам је испред њене зграде, позвала ме је горе у стан да попричамо. Тамо је био мој супруг. Ја сам с дјевојком лијепо причала, са њим нисам лијепо причала. Сумњала јесам, нисам ништа гледала и тражила ни поруке, ни ништа. Ја не знам шта је он њој рекао, ја са њим живим 19 година у браку, ми имамо нормалан брак и не знам шта јој је он рекао и шта је она планирала. Имали смо нормалан брак... Баш је страшно - рекла је Љ. М. и додала:
- Моја дјеца и ја преживљавамо пакао. Милица и ја смо лијепо разговарале, она је мени рекла да су они у вези годину дана и да она чека да се ми разведемо. Он је мени рекао да породицу не жели да напушта, не знам шта је причао њој. Милица само жели да се ми разведемо и да он буде са њима. Није ме питала за нашу дјецу, њој то није битно. Њој је најбитније у каквом смо ми односу и да ли смо ми у браку, како ми функционишемо, за моју дјецу ме није питала, то је не интересује. Она ме даље није контактирала, ја њу нисам нападала, чак сам је и заштитила... - поручила је она.
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч1
Сцена
5 ч1
Сцена
6 ч0
Најновије
Најчитаније
23
01
22
59
22
56
22
49
22
49
Тренутно на програму