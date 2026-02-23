Погинуо мушкарац: Камионџија из БиХ пред судом због удеса

23.02.2026
У Регионалном суду у Грацу данас је започело суђење због погибије човјека који је стао да помогне при удесу, а на оптуженичкој клупи нашла су се три возача, међу којима и 55-годишњи камионџија из Босне и Херцеговине.
Наиме, ријеч је о саобраћајној несрећи из јула прошле године, која се десила на ауто-путу Пирн (А9). Возач из Босне и Херцеговине се терети да је заспао за воланом, док се друга два возача терете за непажњу. Из свега овога настао је ужасан ланац узрочно-посљедичних догађаја, која су резултовала смрћу човјека који је само стао да помогне.
Када се несрећа догодила прошлог јула, на А9 код Сеиерсберга падала је јака киша, сијевало је, а у четири сата ујутру било је потпуно мрачно. Оптужени возач камиона (55) из БиХ је, недуго након тунела Plabutsch у правцу југа, скренуо десно с коловоза – због, како га терете, тзв. „микро-сна“.
Тешко возило се забило у средишњу заштитну ограду и помјерило бетонске елементе на супротну траку. Ту почиње трагичан слијед догађаја. Возач из Штајерске (58), који је ишао ка сјеверу, касно је уочио бетонске блокове и ударио у њих. Његов аутомобил је одбачен на зауставну траку – баш тамо гдје је један 43-годишњи возач камиона стао да помогне.
Убрзо затим, медицинска сестра (55) из Словеније такође удара у помјерену ограду – њен мерцедес се одбија право на човјека који је стао да помогне. То је био моменат када је Аустријанац из Доње Аустрије (43) искрварио је на мјесту несреће.
На суду се сада разматра ко је све својом непажњом довео до трагичног исхода. Сви осим возача камиона прилагодили су брзину временским условима.
"Признајем да сам возио пребрзо", рекао је држављанин БиХ, обраћајући се судији.
"Да, то се свакоме може десити. Али у вашем случају било је фатално", одговорио му је предсједавајући судија.
Ипак, оптужени камионџија из БиХ тврди да није заспао. "Нисам био уморан. Пут је био пун воде, која је заносила возило".
Међутим, вјештачење побија његове тврдње
"То што ви сад тврдите ни тахограф не показује. Зашто нисте смањили брзину?“, питао је судија. „Нисам имао контролу, нисам могао да управљам", одговорио је камионџија из БиХ, те додао да се плашио за терет који је превозио, а то су биле палете јогурта.
"Јогурт је сада можда мање важан када се сагледају посљедице несреће", узвратио му је судија.
Браниоци друге двојице возача тврде да је ријеч о "несрећном догађају који нико није могао спријечити".
Возач (58) из Штајерске, је и сам био тешко повријеђен и једно вријеме је чак био и у коми. Медицинска сестра, која је на суду више пута бризнула у плач, тврди да није видјела блокаду на путу.
"Како се то могло уопште примијетити? Све је било сиво, мрачно, ништа није указивало на било какав удес на путу", каже њен адвокат. "Ни систем за упозорење на сударе није реаговао".
Суђење се наставља када буду доступни резултати вјештачења возила, преносе Независне новине.
