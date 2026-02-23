Logo
Срушио се хеликоптер, најмање 15 погинулих

Извор:

СРНА

23.02.2026

22:13

Хеликоптер
Фото: Pexels

Најмање 15 људи је погинуло у паду хеликоптера Ми-17 на југу Перуа, саопштиле су ваздухопловне снаге те земље.

"Специјалне снаге, у координацији са националном полицијом, лоцирале су хеликоптер Ми-17 који је јуче изгубио радио контакт. Хеликоптер је пронађен у области града Чала Вијехо, округ Чала", наводи се у саопштењу.

У паду су погинула четири члана посаде и 11 путника, преноси ТАСС.

Хеликоптер се враћао са спасилачке мисије током поплава у граду Арекипи.

