Срушио се хеликоптер, најмање 15 погинулих

Извор:
СРНА
23.02.2026
22:13
Коментари:0
Најмање 15 људи је погинуло у паду хеликоптера Ми-17 на југу Перуа, саопштиле су ваздухопловне снаге те земље.
"Специјалне снаге, у координацији са националном полицијом, лоцирале су хеликоптер Ми-17 који је јуче изгубио радио контакт. Хеликоптер је пронађен у области града Чала Вијехо, округ Чала", наводи се у саопштењу.
У паду су погинула четири члана посаде и 11 путника, преноси ТАСС.
Хеликоптер се враћао са спасилачке мисије током поплава у граду Арекипи.
Свијет
21 мин0
Здравље
26 мин0
Хроника
32 мин0
Србија
33 мин0
Најновије
Најчитаније
22
28
22
25
22
24
22
22
22
19
Тренутно на програму