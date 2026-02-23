Орбан: Европа не може да приушти сукоб у Украјини

Извор:
СРНА
23.02.2026
22:08
Коментари:0
ЕУ не може финансијски да поднесе сукоб у Украјини, јер ће дубоко потонути у дугове, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
"Очекујемо да ће Русија одржавати своју ратну економију и војну машинерију дуги низ година. Видимо да ће Украјина и Европа брже исцрпити своје војне залихе, новац и људство него Русија", рекао је Орбан у обраћању у мађарском парламенту.
Здравље
Тешка болест коси трећину одраслих: Многи сазнају тек када пређе у рак
Он је навео да Европа не може финансијски да изнесе овај рат, и да ће бити заглављена у дуговима деценијама уколико не престане да га финансира.
Орбан је додао да је Русија земља која посједује нуклеарно оружје, рекавши да "не постоји одговор на то како се нуклеарна сила може побједити".
Хроника
31 мин0
Србија
32 мин0
Србија
42 мин0
Занимљивости
48 мин0
Најновије
Најчитаније
22
28
22
25
22
24
22
22
22
19
Тренутно на програму