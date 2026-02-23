Logo
Орбан: Европа не може да приушти сукоб у Украјини

Извор:

СРНА

23.02.2026

22:08

Коментари:

0
Орбан: Европа не може да приушти сукоб у Украјини
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

ЕУ не може финансијски да поднесе сукоб у Украјини, јер ће дубоко потонути у дугове, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Очекујемо да ће Русија одржавати своју ратну економију и војну машинерију дуги низ година. Видимо да ће Украјина и Европа брже исцрпити своје војне залихе, новац и људство него Русија", рекао је Орбан у обраћању у мађарском парламенту.

Он је навео да Европа не може финансијски да изнесе овај рат, и да ће бити заглављена у дуговима деценијама уколико не престане да га финансира.

Орбан је додао да је Русија земља која посједује нуклеарно оружје, рекавши да "не постоји одговор на то како се нуклеарна сила може побједити".

Тагови :

Виктор Орбан

Мађарска

