Крилца се нашла пред судом

23.02.2026

21:40

Пилећа крилца
Фото: Meraj Kazi

Судија из Иланоја пресудио је против мушкарца из Чикага који је тужио Buffalo Wild Wings компанију, тврдећи да је кориштење израза "крилца без костију" од стране ланца био обмањујући маркетинг.

Аимен Халим поднио је тужбу против BWW-a у марту 2023., оспоравајући оно што је назвао "лажним и обмањујућим маркетингом и оглашавањем крилаца без костију Buffalo Wild Wings".

У тужби се тврдило да назив производа заварава купце да помисле да су направљени од меса пилећих крилаца без костију, а не од прженог пилећег меса.

"Конкретно, назив и опис производа (тј. као 'крилца без костију') наводе разумне потрошаче да вјерују да су производи заправо пилећа крилца", наводи се у тужби.

Халим је тврдио да је купио порцију крилаца без костију и да то не би учинио да је знао да нису направљена од меса крилаца.

BWW је одговорио на тужбу у твиту из 2023. године

"Истина је. Наша крилца без костију су у потпуности од бијелог пилећег меса. Наши хамбургери не садрже шунку. Наша крилца од бафало меса не садрже бафало шунку", рекла је компанију.

Амерички окружни судија Џон Тарп Јр. донио је у уторак пресуду којом је одбио Халимову тужбу.

"Крилца без костију нису нишни производ за који би потрошач требао спровести обимно истраживање како би сазнао истину. Умјесто тога, 'крилца без костију' је уобичајени израз који постоји више од двије деценије", написао је Тарп у својој пресуди, преноси "Упи".

