Не вјерујте им ни ријеч: Људи рођени у овом знаку су прави манипулатори

Крстарица

23.02.2026

19:12

horoskop astrologija
Фото: Pexels

Рођени манипулатор – тако астролози најчешће описују овај знак, и то са разлогом. Док ви мислите да водите обичан разговор, он већ плете мрежу око вас. Једна реченица, један поглед, и већ сте на терену који њему одговара. Ријеч је о Близанцима.

Њихова моћ лежи у језику, брзом размишљању и невјероватној способности прилагођавања. Ако нисте опрезни, лако можете постати дио њихове игре.

Полиција Србија

Хроника

Преко интернета продавао фалсификовану луксузну робу: Згрнуо милионе

Како вас освоје за пет минута

Близанци знају како да “прочитају” особу преко пута себе. Брзо хватају шта вам прија, шта вас нервира и на шта реагујете.

У разговору су брзи, духовити и пуни информација. Дјелују отворено, па им људи лако повјеравају и оно што не би требало.

Управо ту лежи њихова предност – што више знају о вама, лакше могу да утичу на ваше одлуке. Често користе ваше сопствене ријечи против вас, али тако вјешто да то ни не примјетите.

илу-херпес-26122025

Савјети

Ево шта да урадите да херпес са усне нестане за 24 сата

Када шарм постане опасно оружје

Проблем настаје када се укључи њихова тамнија страна. Тада на сцену ступа прави рођени манипулатор.

Неће вас напасти директно. Умјесто тога, промијениће тему, убацити сумњу или вас навести да преиспитујете сопствене ријечи.

Ако их суочите са чињеницама, често ће окренути причу тако да на крају ви дјелујете као особа која претјерује. Све дјелује ситно и безазлено, али посљедице могу бити озбиљне.

У емотивним односима то може изгледати као стална игра топло-хладно. Једног дана су пуни пажње, другог нестану без објашњења. Партнер тада почиње да сумња у себе, а не у њих.

Како да не упаднете у замку

Најважније је да не реагујете импулсивно. Ако примјетите да вас неко стално убјеђује у нешто што вам не прија, направите паузу.

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Друштво

Теолог објаснио суштину Васкршњег поста, није ствар у храни коју ћемо јести

Поставите јасне границе и не откривајте одмах све своје планове. Не дозволите да вас неко збуни причом која звучи предобро.

Вјерујте својим инстинктима. Ако имате осјећај да вас неко врти у круг, велика је шанса да је то тачно.

Близанци могу бити сјајни пријатељи и партнери. Али када пређу границу, знају да искористе ситуацију док трепнете.

Хороскоп

астрологија

