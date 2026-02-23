Теолог објаснио суштину Васкршњег поста, није ствар у храни коју ћемо јести

23.02.2026
18:37
Почетак Васкршњег поста за многе вјернике представља вријеме преиспитивања, дисциплине и духовног раста.
И док се у јавности често своди на питање исхране и тога шта се једе, а шта не, теолози подсјећају да је суштина поста много дубља и комплекснија.
Теолог Слободан Стојковић истакао је да Ускршњи пост није само промјена јеловника, већ пут ка унутрашњем ослобађању од гријеха, лоших мисли и дјела, свега онога што нас удаљава од Бога.
Васкршњи пост, који траје седам недјеља, установљен је по узору на четрдесетодневни пост Исуса Христа у пустињи. Његов циљ није само тјелесно уздржање, већ духовно чишћење како би вјерници достојно дочекали Васкрс. Пост као пост није циљ, већ средство за достизање циља. Циљ нам је да очишћени и духовно чисти дочекамо Васкрсење господа Исуса Христа, да Васкрсења није било узалуд би била ова читава прича нама, у том смислу пост као ослобођење нас позива на све врлине у каталогу Јеванђелског живота, праштање је дато човјеку да уз помоћ праштања као лијека Господ прими нашу душу у наручје своје – каже теолог.
Иако је исхрана важан дио поста, она представља само спољашњи оквир. Суштина је, каже Стојковић, у духовној интроспекцији.
"Пост не подразумијева само пост устима. Требало би да постимо и очима, и ушима, и рукама. То значи да се уздржимо од ружних ријечи, оговарања, зависти, љутње, пакости. Да размислимо да ли смо нахранили гладног, опростили ближњем, учинили добро дјело".
У том смислу, пост може значити и одрицање од лоших навика – прекомјерне употребе телефона, друштвених мрежа, свега што нас чини нервозним и удаљава од унутрашњег мира. Ако смо робови неких навика, било да је то телефон, одређена храна или нешто треће, пост је прилика да се ослободимо – поручује Стојковић.
Васкршњи пост важи за најстрожи. Много је дана на води, риба је дозвољена само два пута, што код оних који први пут желе да посте изазива дилему – да ли ће издржати?
Теолог савјетује да се посту приступи разумно и уз савјет.
“Сваки човјек је непоновљиви оригинал. Зато је важно да се посавјетујемо са свештеником, узмемо благослов и видимо како да постимо у складу са својим здравственим стањем, обавезама и животним околностима”.
Стојковић подсјећа да Црква показује разумијевање према онима који путују, раде тешке физичке послове, имају здравствене проблеме или су у другом стању. Није питање да ли ће се спасити онај ко пости на води или онај ко чини добро ближњем. Суштина је у чистоти срца и добрим дјелима – истиче Стојковић, преноси Блиц жена.
На крају, порука је јасна: пост није такмичење у издржљивости, нити строги режим исхране без смисла. Он је позив на духовну хигијену, на преиспитивање и промјену.
“Као што водимо рачуна о тјелесној хигијени, требало би да размишљамо и о духовној. А то није могуће без савјета, разговора и духовног руковођења”.
Васкршњи пост тако постаје прилика да, корак по корак, постанемо бољи – према Богу, према ближњима и према себи.
