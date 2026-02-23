Logo
Теолог објаснио суштину Васкршњег поста, није ствар у храни коју ћемо јести

23.02.2026

18:37

Фото: ATV

Почетак Васкршњег поста за многе вјернике представља вријеме преиспитивања, дисциплине и духовног раста.

И док се у јавности често своди на питање исхране и тога шта се једе, а шта не, теолози подсјећају да је суштина поста много дубља и комплекснија.

Теолог Слободан Стојковић истакао је да Ускршњи пост није само промјена јеловника, већ пут ка унутрашњем ослобађању од гријеха, лоших мисли и д‌јела, свега онога што нас удаљава од Бога.

Васкршњи пост, који траје седам нед‌јеља, установљен је по узору на четрдесетодневни пост Исуса Христа у пустињи. Његов циљ није само тјелесно уздржање, већ духовно чишћење како би вјерници достојно дочекали Васкрс. Пост као пост није циљ, већ средство за достизање циља. Циљ нам је да очишћени и духовно чисти дочекамо Васкрсење господа Исуса Христа, да Васкрсења није било узалуд би била ова читава прича нама, у том смислу пост као ослобођење нас позива на све врлине у каталогу Јеванђелског живота, праштање је дато човјеку да уз помоћ праштања као лијека Господ прими нашу душу у наручје своје – каже теолог.

Није довољно само промијенити јеловник

Иако је исхрана важан дио поста, она представља само спољашњи оквир. Суштина је, каже Стојковић, у духовној интроспекцији.

"Пост не подразумијева само пост устима. Требало би да постимо и очима, и ушима, и рукама. То значи да се уздржимо од ружних ријечи, оговарања, зависти, љутње, пакости. Да размислимо да ли смо нахранили гладног, опростили ближњем, учинили добро д‌јело".

У том смислу, пост може значити и одрицање од лоших навика – прекомјерне употребе телефона, друштвених мрежа, свега што нас чини нервозним и удаљава од унутрашњег мира. Ако смо робови неких навика, било да је то телефон, одређена храна или нешто треће, пост је прилика да се ослободимо – поручује Стојковић.

Како постити ако никада нисте постили?

Васкршњи пост важи за најстрожи. Много је дана на води, риба је дозвољена само два пута, што код оних који први пут желе да посте изазива дилему – да ли ће издржати?

Теолог савјетује да се посту приступи разумно и уз савјет.

“Сваки човјек је непоновљиви оригинал. Зато је важно да се посавјетујемо са свештеником, узмемо благослов и видимо како да постимо у складу са својим здравственим стањем, обавезама и животним околностима”.

Стојковић подсјећа да Црква показује разумијевање према онима који путују, раде тешке физичке послове, имају здравствене проблеме или су у другом стању. Није питање да ли ће се спасити онај ко пости на води или онај ко чини добро ближњем. Суштина је у чистоти срца и добрим д‌јелима – истиче Стојковић, преноси Блиц жена.

Пост као духовна хигијена

На крају, порука је јасна: пост није такмичење у издржљивости, нити строги режим исхране без смисла. Он је позив на духовну хигијену, на преиспитивање и промјену.

“Као што водимо рачуна о тјелесној хигијени, требало би да размишљамо и о духовној. А то није могуће без савјета, разговора и духовног руковођења”.

Васкршњи пост тако постаје прилика да, корак по корак, постанемо бољи – према Богу, према ближњима и према себи.

СПЦ

Vaskršnji post

