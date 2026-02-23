Зашто жене одустају од веза?

Извор:
АТВ
23.02.2026
19:46
Жене не одустају од љубавних веза зато што не желе љубав, него зато што им је доста односа у којем су оне преводиоци осјећања, терапеуткиње и амортизери туђег стреса.
У пракси то често изгледа овако: партнер се ријетко отвара, не зна да именује шта осјећа, избјегава теже разговоре, а кад ствари пукну - очекује да га неко "спаси" од сопствене кривице, стида или фрустрације.
Многе жене кажу да су у таквим односима стално на опрезу: пазе на тон, бирају ријечи, "читају" атмосферу и извлаче из њега реченице које би он требало сам да изговори. На крају остану с утиском да дају пуно, а добијају минимално.
Један дио одговора је у васпитању и навикама. Многи мушкарци научени су да се рањивост показује само у романтичној вези - и то најчешће партнерки. С пријатељима се, како сами кажу, "не прича о таквим стварима", па се емоције и стрес гомилају и онда изливају у однос. Оно што мушкарцима може изгледати као "нормалан дио везе" женама често звучи као улога коју нису бирале.
У исто вријеме млађе генерације жена све мање пристају на стари модел у којем су оне невидљива логистика туђег живота. Не ради се само о емоцијама него и о менталном раду: подсјећање, организовање, гурање партнера да се покрене, помоћ око каријере, "спашавање" након лошег дана. Кад се томе дода притисак посла, финансија и општег умора, цијена бриге постаје превисока.
Зато дио њих бира мир. Не улазе у везе импулсивно, дуже посматрају, постављају јасније границе или се уопште не журе у однос. Није да су "одустале од мушкараца", него одустају од динамике у којој се осјећају као да глуме мајку, менаџерку и психолога у једном. Посебно их одбија кад се од њих очекује да буду пуне разумијевања, док се њихова очекивања брзо прогласе "драматизовањем" или "контролисањем".
С друге стране, пуно младића се стварно осјећа изгубљено, изоловано и под притиском идеје шта би "мушкарац" требало да буде. Неки рјешење траже у интернетским верзијама мушкости које продају тврдокорност, такмичење и статус, а емоције третирају као слабост. Проблем је што такав приступ не гради однос - него га троши.
Ако се овај круг жели прекинути, рјешење није у томе да жене "још мало издрже". Рјешење је да мушкарци развију мрежу подршке ван везе: пријатељства у којима се може причати нормално, без понижавања и без пребацивања кривице. И да емоционална писменост престане да се доживљава као нешто што се учи успут, него као основна вјештина одраслог живота.
Веза може бити мјесто блискости и раста, али не може бити једина станица на којој се празни сав стрес. Све више жена то јасно поручује - и зато, кад осјете да однос постаје једносмјеран, једноставно се повуку.
(Супер жена)
