Хоће ли бити раскинут уговор за стручне послове техничких прегледа у Српској?

Извор:
АТВ
23.02.2026
19:22
Коментари:0
Више особа за једну позицију које заједно испуњавају услове, фирме умјесто физичких лица, недовољно и/или неодговарајуће искуство наведених сарадника, одсуство сертификата или доказа о еквивалентности алтернативно понуђених сертификата...
Све би то могло да доведе у питање да ли фирма „Центар за аутомобилско инжењерство“ из Бањалуке може да настави да обавља посао стручне институције за техничке прегледе у Републици Српској након што је друга фирма из конзорцијума обавијестила Министарство да од половине новембра прошле године више неће бити у прилици да извршава своје обавезе из закљученог Уговора.
"Можемо, хоћемо и све то већ годину и по радимо сами", сажетак је одговора „Центра за аутомобилско инжењерство“ који су 27. новембра доставили Министарству саобраћаја и веза. Навели су у допису нова имена и нове референце које ће замијенити имена и референце понуђене приликом потписивања уговора 2020. године – међу осталим: вођу пројекта, вођу тима за развој, чланове тима за провођење пројекта, администраторе различитих база података, те чланове тима за безбједност и контролу. Сви они је, према јавном позиву, требало да имају врхунске референце, вишегодишње искуство, цијелу листу релевантних лиценци и сертификата. Признао је Центар у допису да ново понуђени тим не испуњава баш све услове који су прописани Јавним позивом из 2019. године.
"Везано за захтјев о испуњавању услова из Јавног конкурса у прилогу достављамо доказе по свим условима. Морамо напоменути да обзиром да се ради о информационим технологијама које се убрзано мијењају и напредују да неки од захтјева у овим околностима развоја ИТ сектора немају сврху. Неке од лиценци се више не могу ни положити, него постоје замјене. Поједине лиценце више и не постоје као, на примјер, "Advanced Design Leadership COOPER " и слично, па је испуњавање услова сужено на само једну конкретну лиценцу", одговорили су из „Центра за аутомобилско инжењерство“ д.о.о. Министарству саобраћаја и веза Републике Српске у новембру прошле године.
Стручни послови у области техничких прегледа у Републици Српској додијељени су 2020. године конзорцијуму у саставу "Центар за аутомобилско инжењерство" и "Проинтер", као најбоље рангираном подносиоцу пријаве на Јавни позив који је у том тренутку испуњавао све услове из јавног позива. Проблеми почињу када Канцеларија за контролу стране имовине Министарства финансија претходне администрације Сједињених држава ставља “Проинтер”на црну листу.
Рјешење се назире крајем јуна прошле године када, према кореспонденцији с Министарством у коју је АТВ имала увид, фирма “Фјужн” доставља колегама из конзорцијума, односно “Центру за аутомобилско инжењерство” информацију да су правоснажно припојили дио “Проинтера” и предлажу анекс уговора о конзорцијуму како би посао могао да се настави. Центар, према тврдњама из поменуте кореспонденције, игнорише дописе “Фјужна”, па “Фјужн” коначно средином августа директно обавјештава Министарство да у сљедећа три мјесеца престају с извршењем обавеза по Уговору о стручним пословима техничких прегледа. Министарство 24. октобра тражи од “Центра”, као носиоца конзорцијума, да се изјасни да ли даље могу сами да реализују уговор. Након првог одговора из новембра, Центар поново пише Министарству 27. јануара ове године – овај пут прилажући мишљење ангажованог адвоката које је замишљено као аргумент да имају право да самостално наставе Уговор. Додатно, од министра лично траже састанак, с циљем да, како наводе, подржи и свеобухватно сагледа цијели процес.
Питали смо Министарство неколико питања у вези с овим - између осталог, да ли правно лице које је изабрано по Јавном позиву за стручне послове техничких прегледа возила у Републици Српској и у овом тренутку испуњава све услове у односу на Јавни позив. Стигао је брз, непрецизан, али ипак одговор који нешто говори.
"Министарство саобраћаја и веза Републике Српске је у поступку детаљне анализе Извјештаја о раду стручне институције за техничке прегледе возила у Републици Српској за 2025. годину", одговор је Министарства саобраћаја и веза Републике Српске на питања АТВ-а.
Након што анализа буде окончана и сви релевантни подаци сагледани у складу са важећим прописима и уговорним обавезама, Министарство ће бити у прилици да изнесе више информација и прецизне одговоре на постављена питања.
Независно од добро или лоше обављеног посла, цијели посао склопљен је на основу Правилника о техничким прегледима возила, а Правилник прописује да стручна институција губи овлаштење за обављање послова уколико престане да испуњава било који од прописаних услова на основу којих је издато овлаштење.
Уговор о обављању стручних послова потписан је 9. марта 2020. године, а према њему конзорцијум добија 8% од цијене свих техничких прегледа према Јединственом цјеновнику услуга. Према подацима о обрачунатим накнадама за техничке прегледе возила у Републици Српској, ради се о послу вриједном око 2 милиона марака годишње.
Економија
4 ч0
Економија
7 ч0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
19
34
19
33
19
28
19
25
19
24
Тренутно на програму