Гдје су у Европи људи најбогатији, а гдје најсиромашнији? На дну љествице "гужва"

Индекс

23.02.2026

12:14

Неједнакост у богатству широм Европе изражена је, а подаци о имовини по одраслој особи откривају јасан јаз између богатијих и сиромашнијих нација.

Нето вриједност, односно богатство, дефинише се као укупна вриједност имовине домаћинства умањена за дугове, а обухвата финансијску и стварну имовину попут некретнина.

Кијев Украјина

Свијет

Азаров: "Стране корпорације и западне земље преузеле украјинско национално богатство"

Према „Глобалном извјештају о богатству 2025“ (Global Wealth Report 2025), који је објавила компанија UBS, просјечно богатство по одраслој особи у 2024. години значајно се разликовало у 31 европској земљи – кретало се од 29.923 евра у Турској до чак 634.584 евра у Швајцарској, пише Индекс.

Швајцарска и Луксембург на врху

Унутар Европске уније јаз је нешто мањи, али и даље изражен – распон се креће од 44.568 евра у Румунији до 523.591 евра у Луксембургу. Швајцарска и Луксембург једине су земље у којима просјечно богатство по одраслој особи премашује 500.000 евра. На трећем мјесту налази се Данска са 444.898 евра.

Просјечно богатство веће од 300.000 евра забиљежено је и у Холандији – 342.477 евра, Норвешкој – 340.364 евра, Белгији – 322.805 евра, Уједињеном Краљевству – 313.840 евра и Шведској – 308.935 евра.

Џенан Ћишић

Друштво

Младић из БиХ купио кућу у Њемачкој за 7.000 КМ: У њој нашао богатство

Уједињено Краљевство тако се позиционира као најбогатије међу пет највећих европских економија, док је Италија на зачељу са просјечним богатством од 198.321 евра. Поређења ради, у Француској тај износ износи 278.550 евра, у Њемачкој 237.172 евра, а у Шпанији 215.945 евра.

Хрватска при дну

У више од трећине анализираних земаља просјечно богатство по одраслој особи ниже је од 100.000 евра. У ту групу спадају Летонија – 91.783 евра, Чешка – 86.791 евро, Хрватска – 76.358 евра, Естонија – 72.276 евра, Литванија – 63.189 евра, Словачка – 58.573 евра, Пољска – 56.159 евра, Мађарска – 55.276 евра, Бугарска – 47.798 евра, Румунија – 44.568 евра и Турска – 29.923 евра.

У извјештају се напомиње да и просјечно (аритметичка средина) и медијално богатство имају своја ограничења и могу дати знатно различите резултате. Медијан представља тачну средњу вриједност у расподјели богатства – односно износ који дијели становништво на двије једнаке половине, при чему једна половина има више, а друга мање од тог износа.

