Logo
Large banner

Помрачење Сунца доноси богатство за 4 знака

Извор:

АТВ

03.02.2026

10:01

Коментари:

0
Помрачење Сунца доноси богатство за 4 знака

Према предвиђањима хороскопа, небо обећава незабораван небески спектакл и доноси срећу и богатство за 4 хороскопска знака 17. фебруара 2026.

Љубитељи астрономије и астрологије пажљиво прате догађаје који би могли утицати на животе и могућности људи.

Међу њима, прво помрачење Сунца у години посебно привлачи пажњу и интересовање стручњака за астролошке прогнозе. А 17. фебруар 2026. обиљежиће фасцинантан астрални догађај - прво помрачење Сунца у години, названо "Ватрени прстен".

Славина

Бања Лука

Дијелови Бањалуке данас остају без воде, а ови без струје

То ће бити прстенасто помрачење, током којег ће Мјесец скоро потпуно прекрити Сунце, стварајући свјетлећи, ватрени прстен на небу.

Овај спектакуларни феномен трајаће отприлике два минута и двадесет секунди, а заокупиће астрономе и љубитеље неба широм свијета.

Према астролошким прорачунима, ово помрачење у фебруару 2026. догодиће се у знаку Водолије, којим влада Сатурн, док ће и Сунце бити у Водолији. Ова повољна конфигурација могла би бити посебно корисна за одређене хороскопске знаке.

Астрологија предвиђа да би ово поравнање могло да промовише професионални успјех, финансијску стабилност и појаву нових могућности у пословним или личним пројектима.

Ово су знаци Зодијака којима наруку иде помрачење у фебруару 2026.

Ован

Они рођени у знаку Овна имаће користи од овог изузетног помрачења. Финансијски изгледи се побољшавају, а очекују се значајни успеси у послу или бизнису.

Володимир Зеленски

Свијет

Потрес епских размјера: Зеленски у Епстајновим документима - умијешан у кријумчарење дјеце?

Недавни пројекти би могли добити замах, док би онима који траже посао могле стићи обећавајуће понуде.

Утицај овог помрачења Сунца ће повећати самопоуздање и мотивацију, отварајући пут успјешним иницијативама и трајним добицима.

Бик

Бик ће такође имати користи од овог повољног астролошког периода.

Они рођени у овом знаку доживеће повећано самопоуздање и очекују се позитивни резултати у њиховом професионалном развоју.

Студенти, посебно они који се припремају за тешке испите, могли би да се истакну захваљујући породичној подршци.

Каријере везане за јавну службу и владине послове могле би да понуде успех и финансијске награде. Добро здравље ће им омогућити да у потпуности уживају у овим новим могућностима.

Близанци

За Близанце, помрачење у фебруару 2026. године најављује побољшање финансијских услова.

Policija FBiH

Хроника

Аутом ударила радника КПЗ-а на улазу у затвор

Могу се појавити нови извори прихода, а задаци који су пред нама коначно би могли бити завршени.

Подршка породице биће велика предност, а самопоуздање ће се повећати, што ће подстаћи напредак у каријери и послу. Финансијски добици су посебно обећавајући током овог периода.

Рак

Коначно, они рођени у знаку Рака могу искористити ово прстенасто помрачење да повећају своје приходе и остваре неочекиване добитке.

Могућности за напредовање у послу или бизнису су на помолу, док би се путовања у иностранство или значајне куповине, попут аутомобила или некретнина, могле остварити.

marke novac KM

Економија

Шта ће одлучити Савјет: Радници добијају једнократну помоћ?

Генерално, овај небески догађај у фебруару 2026. могао би да промовише успјех, просперитет и лични раст за ова четири хороскопска знака, према астролошким вјеровањима.

Ако сте један од ових знакова, спремите се да искористите прилике и максимално искористите овај повољан период, пише "Сенса".

Подијели:

Тагови:

новац

pare

астрологија

Хороскоп

bogatstvo

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Најчуванија индустријска тајна: Формула за WD-40 крије се у сефу банке, а чак ни директор није смио да је види 30 година

Занимљивости

Најчуванија индустријска тајна: Формула за WD-40 крије се у сефу банке, а чак ни директор није смио да је види 30 година

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

За ова три знака фебруар ће бити најдужи мјесец у животу

2 ч

0
Прочитајте шта вам звијезде данас поручују

Занимљивости

Прочитајте шта вам звијезде данас поручују

2 ч

0
Ријешена мистерија Бермудског троугла?

Занимљивости

Ријешена мистерија Бермудског троугла?

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

06

Добојлија (31) иза решетака због обљубе и пребијања малољетнице

11

03

Ултра-прерађена храна више личи на цигарете него на здраве намирнице

10

58

Претреси на више локација, ''пала'' група са 11 килограма дроге

10

57

Хорор испред школе: Малољетнику зарио нож у врат

10

52

И пешкири имају рок трајања: Ево када је право вријеме да их замијените

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner