Шта ће одлучити Савјет: Радници добијају једнократну помоћ?

На сједници Економско-социјалног савјета ( ЕСВ) ФБиХ данас ће бити разматран приједлог уредбе о исплати неопорезиве помоћи радницима.
Након тога би се ова мјера требала наћи и на дневном реду Владе ФБиХ.
Ријеч је о моделу који је био примијењен и прошле године, када је послодавцима омогућено да радницима исплаћују дио помоћи без обрачуна пореза и доприноса.
Нова уредба, према приједлогу Нермина Никшића, предвиђа нешто нижи неопорезиви износ него раније.
Никшић је навео да је предложено да неопорезива помоћ износи 250 КМ мјесечно по раднику, уз образложење да се Влада свјесно одриче дијела буџетских прихода како би средства била усмјерена директно запосленима и привреди.
Према најави, циљ мјере је отварање простора за раст реалних примања, јачање животног стандарда радника и подстицање потрошње.
