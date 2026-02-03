Logo
Шта ће одлучити Савјет: Радници добијају једнократну помоћ?

Извор:

АТВ

03.02.2026

09:46

Коментари:

0
Шта ће одлучити Савјет: Радници добијају једнократну помоћ?
Фото: АТВ

На сједници Економско-социјалног савјета ( ЕСВ) ФБиХ данас ће бити разматран приједлог уредбе о исплати неопорезиве помоћи радницима.

Након тога би се ова мјера требала наћи и на дневном реду Владе ФБиХ.

Ријеч је о моделу који је био примијењен и прошле године, када је послодавцима омогућено да радницима исплаћују дио помоћи без обрачуна пореза и доприноса.

Нова уредба, према приједлогу Нермина Никшића, предвиђа нешто нижи неопорезиви износ него раније.

250 КМ ове године

Никшић је навео да је предложено да неопорезива помоћ износи 250 КМ мјесечно по раднику, уз образложење да се Влада свјесно одриче дијела буџетских прихода како би средства била усмјерена директно запосленима и привреди.

Према најави, циљ мјере је отварање простора за раст реалних примања, јачање животног стандарда радника и подстицање потрошње.

