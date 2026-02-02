Мала општина у БиХ има више радних мјеста него радника

Извор:
Иако је једна од најмањих општина у Босни и Херцеговини, Усора данас има више радних мјеста него расположиве радне снаге.
Захваљујући извозно оријентисаним фирмама, углавном у страном власништву, извоз из ове локалне заједнице готово је двоструко већи од увоза. На посао овдје свакодневно долазе радници из више градова и општина широм земље.
Деценијама је за ово подручје било карактеристично исељавање становништва. Још у вријеме бивше Југославије велики број грађана одлазио је на привремени рад у земље западне Европе, најчешће у Њемачку, Аустрију и Швајцарску.
У посљедњих тридесетак година тај тренд се додатно појачао, а све чешће су одлазиле цијеле породице.
Међутим, посљедњих година појављује се и нови тренд – повратак дијела дијаспоре. Неки од оних који су деценијама живјели и радили у иностранству данас се враћају у родни крај и запошљавају у локалним компанијама, извјештава БХРТ.
"Повратак постаје нови бренд. Ни у Европи више није све идеално, а кад раде оба супружника, овдје се може сасвим пристојно живјети", поручују повратници који су се након више од 20 година рада у Њемачкој одлучили вратити у Усору.
Највећи број запослених ради у фирмама које производе за страна тржишта. Како локалне радне снаге нема довољно, послодавци запошљавају раднике из Јелаха, Добоја, Теслића, Жепча, Дервенте, Маглаја и других средина.
Према подацима из локалних компанија, само у једној од њих планирано је запошљавање око 80 нових радника током ове године. Тиме би укупан број запослених премашио 300.
У Усори је тренутно запослено више од 2.000 људи, а даљње ширење производње доноси и нове изазове.
Локална самоуправа упозорава на недостатак расположивог земљишта за нове инвестиције, као и на снажан раст цијена.
"Немамо довољно општинског земљишта, па се парцеле морају куповати од приватних власника. Цијене су у посљедњих неколико година драстично порасле, па се и у овој малој средини биљеже продаје земљишта по изузетно високим износима", казао је за БХРТ начелник Општине Усора Звонимир Анђелић.
Број повратника и даље је знатно мањи од броја грађана Усоре који живе и раде у државама Европске уније. Но чињеница да се повратак и запошљавање у овој општини данас уопште разматрају, представља значајан заокрет у односу на период од прије само неколико година. Тада је такав сценарио био готово незамислив.
