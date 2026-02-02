Logo
Дојаве о 30 бомби у Загребу и језива пријетња градоначелнику: "Нећеш дочекати јутро"

02.02.2026

14:16

У току је противдиверзиони преглед на двије локације у Загребу, након што су медији пренијели да су примљене дојаве о 30 постављених бомби и пријетње смрћу градоначелнику Загреба Томиславу Томашевићу.

Евакуисана је Градска управа, а полиција је потврдила да преглед још траје.

"Све што полиција предузима је с циљем да се утврди да је дојава била лажна. Све је под контролом", поручили су из загребачке полиције, додајући како ће о догађају обавијестити јавност након обављеног противдивезрионог прегледа.

Медији преносе да се ови прегледи обављају у просторијама Градске управе на Тргу Стјепана Радића и у сједишту странке Можемо у Улици кнеза Мислава. Додају и да је непозната особа послала пријетње градоначелнику, наводећи да "Томашевић неће дочекати јутро".

hapsenje lisice

Хроника

Ојадила фирму за 150 милиона: Откривени нови детаљи филмске преваре

Градоначелник је остао у Градској управи, а евакуисани су службеници и запослени.

Координатор странке Можемо Сандра Бенчић изјавила је да је улазак полиције у просторије ове странке у Загребу удар на локалну власт, иза којег, како тврди, стоји премијер Андреј Пленковић.

"Пленковић преузима послове локалне власти, одлучује мимо Устава о стварима о којима не може одлучивати и исти дан шаље нам полицију у странку. Мени то изгледа као удар", рекла је Бенчићева.

Град Загреб хтио је да организује дочек хрватских рукометаша који су на Европском првенству у Шведској освојили бронзану медаљу, али без присуства контроверзног пјевача познатог по глорификовању усташтва Марка Перковића Томпсона.

Влада Хрватске је објавила да ће у са Хрватским рукометним савезом на Тргу бана Јелачића у 18.00 часова организовати дочек рукометаша и позвали све грађане да се придруже.

На питање хоће ли наступити Томпсон, министар туризма и спорта Тончи Главина рекао је да ће бити испуњене све жеље рукометаша.

Хрватски рукометаши позвали су Томпсона да буде на дочеку.

