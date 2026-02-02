Ипак дочек рукометаша уз Томпсона - хрватска Влада преузела организацију

02.02.2026
12:26
Коментари:0
Хрватске рукометаше, након освајања бронзане медаље на Европском првенству, на аеродрому у Загребу дочекали су бројни навијачи пјевајући пјесме Марка Перковића Томпсона које глорификују усташтво.
Иако је градоначелник Загреба Томислав Томашевић отказао свечани дочек и наступ Томпсона, рукометаши ће ипак вечерас у 18.00 часова бити дочекани, јер је Влада преузела потпуну организацију, саопштио је Томпсонов менаџмент.
Из Градске управе Загреб саопштено је да Влада Хрватске није затражила сагласност Града за коришћење јавне површине.
Рукометаши репрезентације Хрватске изазвали су средином јануара скандал на првој утакмици Европског првенства у шведском граду Малме, када је на њихов захтјев са разгласа пуштена пјесма Томпсона, који је због промоције неонацизма и усташтва забрањен у више европских земаља.
Из Европске рукометне федерације су тада рекли да је Хрватска репрезентација захтијевала да организатор пусти Томпсонову пјесму и додали да "чине све да се то не понови".
Томпсонови концерти су протеклих година били забрањени или отказани, између осталог, у Холандији, Њемачкој, Швајцарској и Словенији, државама у којима се овај извођач описује као промотер неонацизма и усташтва.
Томпсон је у јануару на концертима у Сплиту поново са посјетиоцима узвикивао "за дом спремни", а на репертоару поново је била најспорнија пјесма "Бојна Чавоглаве", која почиње овим усташким покличем.
Након масовног концерта у љето прошле године на загребачком Хиподрону, када је главни хрватски град био током три дана претворен у "престоницу усташтва", градоначелник Загреба Томислав Томашевић је забранио одржавање другог Томпсоновог концерта у Арени, а Градска скупштина је одлучила да забрани усташке симболе и покличе на свим просторијама који су у надлежности града.
Власт у Хрватској прећутно дозвољава Томпсоново промовисање усташтва, а уочи његовог наступа прошле године у Загребу на генералној проби га је посјетио лично премијер Андреј Пленковић са дјецом. На дан концерта у првим редовима су били предсједник Сабора Гордан Јандроковић и министри из Владе, који су потврдили да су одговарали на Томпсонове покличе "за дом", што је наишло на осуду дјела хрватске јавности.
