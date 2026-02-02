Logo
Усташки поздрав исписан на улазу у село са српским становништвом

Извор:

СРНА

02.02.2026

12:24

Коментари:

0
Усташки поздрав исписан на камену
Фото: СРНА

Усташки поздрав "За дом спремни!", те графити "Усташе", "1941" и фашистичка свастика исписани су на улазу у већински српско село Глушци код Метковића у Хрватској, потврдили су мјештани за Срну.

"На путу за село синоћ смо видјели графите. Јако смо узнемирени. Нисмо пријавили полицији јер се ово догодило и у септембру прошле године, па нисмо обавијештени да су починиоци пронађени или кажњени. За нас рат, изгледа, никад није престао", рекао је један од огорчених мјештана.

полиција-Република Српска-грб полиције

Република Српска

Министар најавио појачано присуство полиције

Прошле године, седам дана прије комеморације за 90 мјештана које су 25. септембра 1944. године усташе одвеле и убиле у Јасеновцу, у селу Глушци освануле су поруке са говором мржње.

На путу су тада исписани графити "Убиј Србина" и "ЗДС", као скраћеница усташког поздрава "За дом спремни!" која је била осванула и на путоказу за Глушце.

Хрватска

ustaše

