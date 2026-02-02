Усташки поздрав исписан на улазу у село са српским становништвом

Извор:
Усташки поздрав "За дом спремни!", те графити "Усташе", "1941" и фашистичка свастика исписани су на улазу у већински српско село Глушци код Метковића у Хрватској, потврдили су мјештани за Срну.
"На путу за село синоћ смо видјели графите. Јако смо узнемирени. Нисмо пријавили полицији јер се ово догодило и у септембру прошле године, па нисмо обавијештени да су починиоци пронађени или кажњени. За нас рат, изгледа, никад није престао", рекао је један од огорчених мјештана.
Министар најавио појачано присуство полиције
Прошле године, седам дана прије комеморације за 90 мјештана које су 25. септембра 1944. године усташе одвеле и убиле у Јасеновцу, у селу Глушци освануле су поруке са говором мржње.
На путу су тада исписани графити "Убиј Србина" и "ЗДС", као скраћеница усташког поздрава "За дом спремни!" која је била осванула и на путоказу за Глушце.
