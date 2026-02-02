Logo
Ојадила фирму за 150 милиона: Откривени нови детаљи филмске преваре

Извор:

Блиц

02.02.2026

13:59

Ојадила фирму за 150 милиона: Откривени нови детаљи филмске преваре
Фото: Pixabay

С. Д. (36) која је ухапшена због постојања основа сумње да је извршила кривично дјело тешка крађа данас је саслушана у Првом основном суду у Београду, након чега је за њу предложен притвор. Она се сумњичи да је прибавила противправну имовинску корист и истовремено оштетили привредно друштво у износу од 150.100.000,00 динара у корист осумњиченог А. Ж. (26) који се налази у бјекству.

"Прво основно јавно тужилаштво у Београду у сарадњи са РС, МУП, ДП, ПУ за град Београд, УКП – Одјељење за борбу против корупције је дана 31.01.2026. године, лишило слободе С.Д. (36), због постојања сумње да је у саизвршилаштву са А.Ж. (26), за којим је расписана потрага, извршила кривично дјело Тешка крађа, на тај начин што је осумњичена С.Д. у периоду од 09. јануара 2026. године до 26. јануара 2026. године, као запослена на радном мјесту књиговође у привредном друштву "Schortech", без знања и одобрења одговорних лица у привредном друштву, отуђила новчана средства са више текућих рачуна који су регистровани у пословним банкама, па помоћу апликације за електронско банкарство "Halcom", у више наврата вршила уплате новчаних средстава на текуће рачуне физичког лица осумњичени А.Ж., а које новчане износе је осумњичени истог дана подизао на више банкомата и шалтера банака на територији Града Београда, на који начин је осумњичена С.Д. у корист осумњиченог А.Ж. прибавила противправну имовинску корист и истовремено оштетили привредно друштво у износу од 150.100.000,00 динара", наводи се у саопштењу.

Предложен притвор за књиговођу

Осумњичена је дана 02.02.2026. године саслушана на околност кривичног дјела које јој је стављено на терет и том приликом није жељела да износи одбрану, након чега је Првом основном суду у Београду поднет приједлог за одређивање притвора, имајући у виду да постоје околности које указују да би осумњичена боравком на слободи ометала поступак утицајем на свједоке, сакрила трагове и предмете кривичног дјела, као и особите околности које указују да би у кратком временском периоду поновила кривично дјело.

Мирјана Пајковић

Регион

Предсједник је гледао: Мирјана Пајковић испрозивала Милатовића

"Тужилаштво ће у току истраге испитати свједока овлашћеног представника оштећеног привредног друштва, као и друге свједоке догађаја, прикупити друге неопходне доказе и након утврђивања тачног и потпуног чињеничног стања донијети одлуку о даљем поступању", наводи се у саопштењу тужилаштва, преноси Блиц.

