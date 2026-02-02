Logo
У Бањалуци одузети BMW и "трептач"

02.02.2026

12:55

Коментари:

0
У Бањалуци одузети BMW и "трептач"
Фото: АТВ

Бањалучка полиција одузела је возило BMW којим је управљао Р.Б. из Бањалуке вишеструки повратник у вршењу саобраћајних прекршаја, а контролом је утврђено да вози прије стицања права на управљање, те да се у ауту налази уређај за давање посебних свјетлосних и звучних знакова – трептач, који је уз потврду привремено одузет.

Наиме, и службеници Полицијске управе Бањалука у суботу (31. јануара) су у мјесту Поткозарје извршили контролу путничког возила.

"Даљим провјерама утврђено је да је наведено лице вишеструки повратник у чињењу најтежих прекршаја из области безбједности саобраћаја", наводе из ПУ Бањалука.

Како истичу, због наведених прекршаја и због бојазни да ће наставити са чињењем прекршаја од Р.Б. је одузето возило.

О свему наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Од‌јељење за прекршаје, а против лица Р.Б. слиједи подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка због почињених прекршаја из чланова 126. и 184. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ.

ПУ Бањалука

treptači

saobraćajni prekršaj

