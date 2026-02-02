Logo
Притворен Зворничанин који је пао са скоро пола килограма кокаина, минама и експлозивом

02.02.2026

12:21

Затвор
Фото: АТВ

Основни суд у Зворнику одредио је притвор Зворничанину С.Р. код којег је полиција 26. јануара пронашла више од 400 грама кокаина, противпјешадијске мине, детонаторе и експлозив.

Одлучујући по Приједлогу за одређивање притвора Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, он је притворен због основане сумње да је починио кривично д‌јело неовлаштена производња и промет опојних дрога у стицају са кривичним д‌јелом недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

Како наводе из Суда, 26. јануара 2026. године у Зворнику, неовлаштено је држао супстанце или препарате који су проглашени за опојне дроге.

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Од данас појачано присуство полиције

Како су прецизирали, у питању је један пакетић са садржајем бијеле прашкасте материје, која својим изгледом асоцира на опојну дрогу кокаин, бруто масе 6,5 грама, једна платнена торба у којој се налазило више провидних ПВЦ кеса са садржајем бијеле материје, укупне бруто масе 423 грама.

Такође једна дигитална вагу за прецизно мјерење непознате марке са траговима бијеле материје, која својим изгледом асоцира на опојну дрогу кокаин.

"У већој количини држао је оружје и експлозивне материје чије држање грађанима уопште није дозвољено и то: три противпјешадијске нагазне мине, једну дрвену кутију облијепљену сивом траком у којој се налази четири упаљача за противпјешадијску нагазну мину са припадајућим осигурачима, 24 комада електричних детонаторских каписли са припадајућим жицама, седам електричних уређаја са даљиским управљачима за детонацију експлозива од којих је један расклопљен, 51 комад пиштољске муниције калибра 7,62 mm, једну дигиталну вагу за прецизно мјерење са траговима експлозива, 8 комада пластичног експлозива укупне бруто масе 2,01 kg", пише у саопштењу суда.

Како додају, према осумњиченом С. Р. се одређује притвор, у трајању од најдуже мјесец дана, а из разлога прописаних одредбама члана 197. став 1. тачка б) и в) Закона о кривичном поступку Републике Српске, јер постоји основана бојазан да ће осумњичени ометати кривични поступак на начин да ће утицати на свједоке, као и да постоји оправдана бојазан да ће поновити кривично д‌јело за које се може изречи казна затвора од три године или тежа казна.

Притвор

Зворник

кокаин

