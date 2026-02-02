Огласио се МУП о пуцњави у БиХ: Једна особа тешко повријеђена

Извор:
АТВ
02.02.2026
13:17
У пуцњави која се догодила у суботу у Мостару једна особа задобила је тешке тјелесне повреде, док је једна особа ухапшена.
У суботу је у ПС Мостар Центар пријављено да је у Улици Анте Старчевића у Мостару на особу С.С. пуцао А.О. (1976.).
Патрола полиције је А.О. пронашла у Улици А. Шантића у Мостару, ухапсила га, те довела у службене просторије.
Дежурни љекар је код С.С. констатовао тешке тјелесне повреде, саопштено је из кантоналног МУП-а.
О свему је упознат надлежни тужилац те је извршен увиђај.
У недјељу, 1. фебруара, службеници Сектора крим полиције, Одјељења за општи криминал, поднијели су Кантоналном тужилаштву у Мостару Извјештај о почињеном кривичном дјелу “покушај убиства” и кривичном дјелу “недозвољено држање оружја или експлозивних ствари” против О.А. (1976.) из Мостара, а на штету С.С. (1980.), наводи се у саопштењу.
