Огласио се МУП о пуцњави у БиХ: Једна особа тешко повријеђена

Извор:

АТВ

02.02.2026

13:17

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

У пуцњави која се догодила у суботу у Мостару једна особа задобила је тешке тјелесне повреде, док је једна особа ухапшена.

У суботу је у ПС Мостар Центар пријављено да је у Улици Анте Старчевића у Мостару на особу С.С. пуцао А.О. (1976.).

Патрола полиције је А.О. пронашла у Улици А. Шантића у Мостару, ухапсила га, те довела у службене просторије.

Дежурни љекар је код С.С. констатовао тешке тјелесне повреде, саопштено је из кантоналног МУП-а.

О свему је упознат надлежни тужилац те је извршен увиђај.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Независност Републике Српске ће признати 15 земаља

У недјељу, 1. фебруара, службеници Сектора крим полиције, Одјељења за општи криминал, поднијели су Кантоналном тужилаштву у Мостару Извјештај о почињеном кривичном дјелу “покушај убиства” и кривичном дјелу “недозвољено држање оружја или експлозивних ствари” против О.А. (1976.) из Мостара, а на штету С.С. (1980.), наводи се у саопштењу.

Тагови:

Пуцњава

Мостар

Коментари (0)
