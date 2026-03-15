Нове ријечи: Знате ли шта су пресудник и дохватница

15.03.2026
На конкурсу за нову хрватску ријеч изабране су пресудник, дохватница и нарубно, као замјене за изразе ВАР, виџет и на кант.
У такмичењу је ове године предложено више од 400 нових ријечи.
Ове године на конкурс за нову хрватску ријеч пријавио се 191 предлагач, а укупно је предложено чак 412 нових ријечи. У ужи избор ушло је 29 приједлога.
Три најбоље нове хрватске ријечи су пресудник, дохватница и нарубно, изабране у оквиру 20. кола конкурса за нову хрватску ријеч који сваке године организује часопис Језик.
Ријеч пресудник предложена је као замјена за ВАР, дохватница за англицизам виџет, док нарубно треба да замијени германизам на кант.
Прво мјесто освојила је Јосипа Цурић, педагог у Основној школи Ивана Мажуранића у Осијеку, за ријеч пресудник. Она је награђена са 600 евра, статуом академског вајара Тонка Фабриса и дипломом часописа Језик.
Друго мјесто припало је Антонију Зандони, научном сараднику у Заводу за токсикологију при Институту за медицинска истраживања и медицину рада у Загребу, за ријеч дохватница, предложену као замјену за виџет. Добио је награду од 400 евра, статуу и диплому.
Треће мјесто освојила је Мајда Јоха, педагог из Нове Градишке, запослена у Индустријско-обртничкој школи Нова Градишка, за ријеч нарубно, која би требало да замијени израз на кант.
У ужем избору нашле су се и друге занимљиве ријечи, попут: брзовид (кратки видео на друштвеним мрежама), будносвијешће (воук), домошколовање (кућна школа), гладољут (hangry), храномат (аутомат за храну), лажница (дипфејк), стројумље (вјештачка интелигенција) и зазабава (афтерпарти).
Приједлоге оцјењује комисија часописа Језик коју предводи професорка Санда Хам, а награде додељује Фондација "Др Иван Шретер".
