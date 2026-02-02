Logo
Некада "обећана земља" пада великом брзином: Више од 450.000 људи тражи посао

02.02.2026

13:30

Некада "обећана земља" пада великом брзином: Више од 450.000 људи тражи посао
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Према подацима аустријског Министарства рада и Аустријског државног сервиса за запошљавање (АМС), број незапослених у Аустрији и даље биљежи раст.

Крајем јануара 2026. године, на АМС-у је пријављено 456.192 незапослених, укључујући и оне који су на програмима оспособљавања (76.421) како би лакше ушли на тржиште рада. То је 2,4% више него у истом периоду прошле године, односно 10.679 особа више.

Стопа незапослености у Аустрији тренутно износи 8,8%, што је пораст за 0,3 процентна поена. Посебно су погођене особе старије од 50 година, чији је број незапослених сада 124.054, што представља раст од 4,3%.

Незапосленост младих до 25 година такође расте (+0,7%; укупно 70.612), док је број незапослених жена у јануару порастао за 5% (188.562), а мушкараца за 0,6% (267.630).

Број незапослених странаца у Аустрији у јануару 2026. порастао је 0,6% (191.968), док је број аустријских држављана без посла повећан за 3,7% (264.224).

Господарски изазови

Аустријско тржиште рада суочава се с проблемима још од априла 2023. године, а стручњаци предвиђају да ће прави опоравак бити могућ тек око 2029. године. Инфлација у Аустрији и даље износи око 4%, скоро двоструко више од просека у еврозони.

Пад броја слободних радних места такође је забрињавајући – у јануару 2026. пријављено је 68.463 слободних позиција, што је 10,5% мање него у истом мјесецу прошле године.

Аустријска влада је већ увела нове мјере за оживљавање привреде и тржишта рада, али ефекти тих корака још нису видљиви.

Ситуација је и даље тешка за више од 450.000 незапослених у Аустрији, а тржиште рада ће вјероватно остати под притиском и у наредним годинама, преноси Феникс.

