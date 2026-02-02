Румунија на удару: Пријети им смрзавање

Извор:
Танјуг
02.02.2026
11:32
Коментари:0
Румунска Национална метеоролошка управа (АНМ) објавила је данас жути ниво упозорења на јаку хладноћу и мраз, који важи до уторка ујутру у више од половине земље.
Према АНМ-у, Молдавија, Добруџа, Олтенија, Мунтенија и источна и југоисточна Трансилванија ће имати посебно ниску температуру, у просеку 7 до 9 степени Целзијуса испод нормалних вриједности за ово доба године, преноси Ађерпрес.
Сцена
Пјевач оплео по Горану Бреговићу: "Тај не плати ни кафу"
Ноћни услови ће такође бити мразовити, са минималним температурама између -20 и -8 степени. Како је најављено, до среде ће вријеме остати посебно хладно, са јаким мразом ујутру и ноћу.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму